Nigeria-Cameroun est un match valable pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique et se joue samedi à 19h: streaming, prévisions et analyses.

Le Cameroun tente de défendre le titre continental qu'il a remporté il y a deux ans. Jusqu'ici, cependant, il n'a pas tellement brillé: il a dû se contenter de la fermeture du groupe F à la deuxième place. Il était à égalité avec le Ghana au niveau des points, en confrontation directe et pour la différence de buts en général, mais était pénalisé par le fait qu'il avait marqué moins de buts.

Après avoir battu la Guinée Bissau 2-0, l'équipe nationale de Clarence Seedorf a fait match nul 0-0 contre le Ghana et le Bénin. L'ancien milieu de terrain de l'Ajax, Sampdoria, Real Madrid, l'Inter, Milan et Botafogo peut toutefois compter sur de nombreux bons joueurs de haut niveau, dont les qualités pourraient ressortir davantage lors des phases éliminatoires de cette Coupe d'Afrique.

Le Nigéria se classait également deuxième dans son groupe: ils avaient bien commencé dans le groupe B, grâce aux succès 1-0 contre le Burundi et la Guinée, mais se sont ensuite rendus 2-0 devant Madagascar, dans une match au cours duquel il a montré d’énormes limites défensives, bien masquées lors des deux matchs précédents. En revanche, à partir du milieu de terrain, la situation est nettement plus positive.

Les dernières nouvelles sur les formations

Ola Aina est une bonne joueuse secondaire issue d'une saison satisfaisante. Pour le reste, toutefois, le Nigéria n’a pas beaucoup de talent en matière de défense: dans cette huitième finale, le joueur de Turin devrait être rejoint par Chidozie Awaziem, Kenneth Omeruo et Leon Balogun. Même le gardien de but, Daniel Akpeyi, n’est pas une force de l’équipe nationale dirigée par Gernot Rohr. Dans les autres départements, toutefois, le niveau augmente de manière décisive. En milieu de terrain, même l'expert John Obi Mikel semble destiné au banc des spectateurs, au profit de Wilfred Ndidi et Oghenekaro Etebo. Entre le trocart et l'attaque, les options valides sont encore plus grandes. Samuel Kalu et Samuel Chukwueze ont des qualités intéressantes, mais il est probable que Rohr - décidé à parier sur le 4-2-3-1 - accueille son hôte Moses Simon, Alex Iwobi et Ahmed Musa en soutien à Odion Ighalo.

De son côté, Clarence Seedorf devrait opter pour le 4-3-3. André Onana trouvera une place entre les postes: devant lui, en défense, il y aura probablement de la place pour le quatuor composé de Collins Fai, Michael Ngadeu Ngadjui, Yaya Banana et Ambroise Oyongo. Arnaud Djoum, Georges Mandjeck et André Zambo Anguissa devraient former le trio de milieu de terrain. En attaque, enfin, Seedorf a de nombreuses solutions: il pourrait compter dès la première minute sur Eric Choupo-Moting, Christian Bassogog et Karl Toko Ekambi, mais aucune insertion de Stéphane Bahoken et Clinton N’Jie dans la formation de départ ne doit être exclue.

La pronostic

Les temps réguliers pourraient être caractérisés par au moins un but par équipe et se terminer par un match nul.

Les formations probables de Nigeria-Cameroun

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Omeruo, Balogun, Aina; Ndidi, Etebo; Simon, Iwobi, Musa; Ighalo.

CAMEROUN (4-3-3): Onana; Fai, Ngadeu Ngadjui, Banane, Oyongo; Djoum, Mandjeck, Zambo Anguissa; Choupo-Moting, Bassogog, Toko Ekambi.

