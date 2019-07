Regardez Nigeria vs Afrique du Sud, ce Mercredi, 10 Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Lors de cette trente-deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigéria s'est classé deuxième de son groupe: ils avaient pris un bon chemin dans le groupe B, grâce aux succès 1-0 contre le Burundi et la Guinée, puis se sont rendus 2. -0 devant Madagascar, lors d'un match au cours duquel il a montré d'énormes limites défensives, bien masquées lors des deux matches précédents. Les problèmes dans la phase de non-possession sont également apparus dans la huitième de finale contre les champions en titre du Cameroun, qui ont été battus 3-2. De plus, à partir du milieu de terrain, le joueur Gernot Rohr peut avoir des joueurs intéressants qui peuvent souvent faire la différence.



L’équipe nationale sud-africaine s’est qualifiée pour la première ronde éliminatoire en tant que l’un des trois tiers les mieux classés. Insérée dans le groupe D, elle a perdu le premier et le troisième match qu'elle a joué - au cours duquel elle a affronté respectivement la Côte d'Ivoire et le Maroc - 1-0 et a remporté le deuxième match contre le même résultat. Namibie. En huitièmes de finale, les hôtes de l’Égypte ont été battus de façon spectaculaire, battus 1 à 0: un but de Thembinkosi Lorch a résolu le défi à la minute 85.



Les dernières nouvelles sur les formations

Ola Aina est une bonne joueuse secondaire issue d'une saison satisfaisante. Pour le reste, toutefois, le Nigéria n’a pas beaucoup de talents défensifs: dans ce quart de finale, le joueur de Turin devrait être rejoint par Chidozie Awaziem, Kenneth Omeruo et William Troost-Ekong. Même le gardien de but, Daniel Akpeyi, n’est pas une force de l’équipe nationale dirigée par Gernot Rohr. Dans les autres départements, toutefois, le niveau augmente de manière décisive. En milieu de terrain, même l'expert John Obi Mikel semble destiné au banc des spectateurs, au profit de Wilfred Ndidi et Oghenekaro Etebo. Entre le trocart et l'attaque, les options valides sont encore plus grandes. Samuel Kalu et Samuel Chukwueze ont des qualités intéressantes, mais il est probable que Rohr - décidé à parier sur le 4-2-3-1 - accueille son hôte Moses Simon, Alex Iwobi et Ahmed Musa en soutien à Odion Ighalo.

Malgré le retour de Themba Zwane, qui a déjà purgé sa suspension, Stuart Baxter devrait une fois de plus donner confiance à Thembinkosi Lorch, le héros du match contre l’Égypte. Les deux autres attaquants seront vraisemblablement Percy Tau et Lebo Mothiba. Pour le reste, dans le 4-3-3 de l'entraîneur écossais, il est probable qu'il y aura une place pour Ronwen Williams entre les poteaux, pour Thamsanqa Mkhize, Thulani Hlatshwayo, Buhle Mkhwanazi et Sifiso Hlanti en défense, pour Dean Furman, Kahomelo Mokotjo et Bongani Zungu au milieu de terrain.

La pronostic

Le Nigeria a de bonnes chances d'être invaincu après le temps réglementaire, au cours duquel les deux équipes pourraient marquer.

Les formations probables du Nigeria-Afrique du Sud

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Omeruo, Troost-Ekong, Aina; Ndidi, Etebo; Simon, Iwobi, Musa; Ighalo.

AFRIQUE DU SUD (4-3-3): Williams; Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi, Hlanti; Furman, Mokotjo, Zungu; Tau, Mothiba, Lorch.

Le match Nigeria vs Afrique du Sud sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD et MAX 2HD.

