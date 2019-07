Regardez Namibie vs Côte d'Ivoire, ce lundi 1er Juillet, à 19H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 2 HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Namibie - Côte d'Ivoire, en direct du stade du Caire, est valable pour la troisième et dernière journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations 2019: à 19 heures le lundi 1er juillet, en même temps que l'autre défi de la Girone (Afrique du Sud - Maroc) conclut donc le premier tour pour les deux équipes nationales. Il n’ya pas de match sur le papier: la Côte d’Ivoire n’a peut-être pas gagné ce que son talent retentissant lui aurait permis (surtout ces derniers temps), mais elle reste l’une des grandes puissances du football continental et l’a montré en participant à plusieurs reprises à la Coupe du Monde, bien que sans laisser trop de marque. Les éléphants sont candidats pour remporter le titre bien sûr, alors que les Brave Warriors (c'est le surnom de Namibie) sont déjà heureux d'être dans la phase finale: c'est la troisième participation et il n'a jamais été passé le premier tour, après toute cette fédération créé à la fin des années 1980 (en tant qu’Afrique du Nord-Ouest) et les débuts internationaux ont eu lieu en 1989.

La pronostic

La Namibie est la dernière avec zéro points après deux défaites, le Maroc à ses débuts et l’Afrique du Sud, avec un score de 1-0. Ils ont concédé 20 buts lors de leurs huit derniers matches dans cette compétition et ont été battus à six reprises lors des huit derniers matchs.

La Côte d’Ivoire, en revanche, a trois points et doit gagner pour être sûre d’arriver en huitièmes de finale.

La Côte d'Ivoire est favoris pour la victoire du match



FORMATIONS PROBABLES DE LA NAMIBIE COSTA D’AVORIO

Confirmé le 4-4-2 de Ricardo Mannetti pour la Namibie en Côte d'Ivoire: devant le gardien Kazapua, ils jouent Nyambe et Haoseb, sur les couloirs latéraux, ils tenteront de repousser Horaeb et Hanamub qui chevaucheront les deux plus latéraux, à savoir Shitembi et Hotto . Au milieu du terrain, Starke devrait s'occuper de la salle de contrôle avec le capitaine Ketjijere, qui opérera plus que tout au cours de la phase d'interdiction. Limbondi et Shalulile formeront plutôt la paire offensive. En Côte d'Ivoire, à Ibrahima Kamara, Ismael Traoré et Kanon sont les gardiens du gardien Gbohouo. Aurier et Coulibaly seront les deux arrières latéraux, tandis que dans la médiane, la charnière destinée à protéger cette défense sera composée par Kessié et Serey Dié. De la place ensuite pour un trocart de grande qualité, avec la verve et la capacité de marquer de Nicolas Pépé (large à droite) et le fantasme de Max Gradel, Seri sera le meneur de jeu en faveur de Kodjia.

Namibie (4-4-1-1): Kazapua; Horaeb, Nyambe, Haoseb, Hanamub; Shitembi, Starke, Ketjijere, Hotto; Shalulile; Shilongo. Entraîneur: Ricardo Mannetti.

Côte d'Ivoire (4-2-3-1): Gbohouo; Bagayoko, Kanon, Traoré, Coulibaly; Dié, Kessié; Pepe, Seri, Zaha; Bony. Entraîneur: Ibrahim Kamara.

Le match Namibie vs Côte d'Ivoire sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 2HD.

