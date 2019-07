Regardez Mauritanie vs Tunisie, ce mardi 2 Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Dans le groupe E de la Coupe d'Afrique, tout peut arriver. La Mauritanie, bien qu’ayant occupé le dernier rang avec un point, grâce au match nul face à l’Angola, se qualifierait directement pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Pour ce faire, il a besoin d'une victoire du Mali contre la sélection angolaise. Non seulement cela, l’équipe de Corentin Martins da Silva, même en cas de troisième place, aurait la chance de dépasser le groupe en tant que l’un des meilleurs quatre tiers.

La Tunisie, par contre, a deux points et cherche la première victoire de cette édition. Au cours des deux premiers matches, il a été déçu, faisant un match nul 1-1 contre l'Angola et un match nul 1-1 contre le Mali. Les garçons d'Alain Giresse doivent gagner pour être sûrs de se qualifier pour les quarts de finale, tandis qu'en cas d'égalité, ils pourraient atteindre la deuxième place si le Mali battait l'Angola. Les précédents sont favorables aux Tunisiens: lors des cinq derniers défis, ils ont battu la Mauritanie à quatre reprises et un match nul (0-0) lors du dernier match, disputé en 2016.

Mauritanie-Tunisie: les formations probables

La Mauritanie s'alignera avec 4-3-1-2. Pour défendre les poteaux, nous trouvons Souleymane avec Diaw et Abeid dans les allées; au milieu avec N’Diaye, il y aura Ba. Réalisé par Dellah Yaly avec le dynamisme de Camara et la physionomie d'El hacen pour compléter le milieu de terrain. Sur l'espace de trocart à Adama Ba qui aura pour tâche de soutenir le couple offensif Khalil-Diakité. La Tunisie qui répondra avec le 4-4-1-1. Hassen entre les postes protégés par le couple défensif formé par Broon et Meriah tandis que les couloirs seront tenus par Kechrida et Haddadi avec le second plus enclin à accompagner la phase offensive. Au milieu du terrain, tant de substance avec Chaalali-Skhiri; à l'extérieur, Badri et Sliti vont agir. La qualité de Khazri servira de support à la seule astuce, Khenissi.

Mauritanie (4-3-1-2): Souleymane; Diaw, N’Diaye, Ba, Abeid; Camara, Dellah Yaly, El Hacen; A. Ba; Khalil, Diakité.

Tunisie (4-4-1-1): Hassen; Kechrida, Broon, Meriah, Haddadi; Badri, Chaalali, Skhiri, Sliti; Khazri; Khenissi.

Le pronostic

La Tunisie est la favorite pour la victoire du match

Le match Mauritanie vs Tunisie sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD .

