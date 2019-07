Regardez Madagascar vs RD Congo, ce dimanche 7 Juillet, à 19H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

La principale surprise de la phase de groupes de la 32e édition de la Coupe d'Afrique était représentée par le record obtenu dans le groupe B de Madagascar, à ses débuts absolus dans cette compétition. La sélection dirigée par Nicolas Dupuis a gagné sept points: après avoir fait match nul 2-2 contre la Guinée, il a battu le Burundi 1-0 et gagné 2-0 contre le Nigéria, qu'il a ensuite dépassé à la tête du pays. tour.

L'équipe nationale du Congo est arrivée en huitièmes de finale parmi les quatre tiers les mieux classés. Inséré dans le groupe A, il a d'abord été battu 2-0 par l'Ouganda et l'Egypte, puis a réduit son filet 4-0 au Zimbabwe et a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, bien que de manière audacieuse.

Les dernières nouvelles sur les formations

Madagascar sera contraint de se passer de Marco Ilaimaharitra, suspendu, qui a reçu deux cartons jaunes lors de la phase de groupes de cette Coupe d'Afrique et qui sera probablement remplacé par Njiva Rakotoharimalala, qui possède les qualités requises pour jouer le milieu de terrain gauche 4- 3-3, un système de jeu que Nicolas Dupuis semble disposé à utiliser pour la huitième finale contre le Congo. Les deux autres milieux devraient être Ibrahim Amada et Abel Anicet. Pour le reste, Melvin Adrien aurait sans doute une place dans le but, Romain Métanire, Pascal Razakanantenaina, Thomas Fontaine et Jérôme Mombris en défense, pour Lalaina Nomenjanahary, Ima Andriatsima et Andria en attaque.

Le 4-4-2 sera probablement le système de jeu du Congo. Jonathan Bolingi s'est gravement blessé au genou gauche: sa place sera certainement prise par Britt Assombalonga, prête à rejoindre Cédric Bakambu dans le département de l'offensive. De plus, Florent Ibengé semble enclin à aligner Ley Matampi entre les postes, Issama Mpeko, Chancel Mbemba, Marcel Tisserand et Ngonda Muzinga en défense, Chadrac Akolo, Wilfred Moke, Youssouf Mulumbu et Jacques Maghoma au centre.

Le pronostic

Le Madagascar a étonné tout le monde en gagnant son groupe grâce au succès remporté lors du dernier match contre le Nigeria, le favori. Après le match nul 2-2 contre la Guinée, il a transformé sa défense en un fort imprenable et il commence maintenant à avoir de grands espoirs de poursuivre son parcours. De son côté, la République démocratique du Congo est revenue au deuxième tour en se classant deuxième parmi les meilleur troisième qualifies, grâce au succès 4-0 contre le Zimbabwe et, maintenant aussi favorite pour ce match compte tenu de l'épaisseur plus importante de son effectif par rapport à ses adversaires et pouvant compter sur un joueur du calibre de Bakambu et pas seulement...

Les formations probables de Madagascar-Congo

MADAGASCAR (4-3-3): Adrien; Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Amada, Anicet, Rakotoharimalala; Nomenjanahary, Andriatsima, Andria.

CONGO (4-4-2): Matampi; Mpeko, Mbemba, Tisserand, Muzinga; Akolo, Moke, Mulumbu, Maghoma; Bakambu, Assombalonga

