Regardez Madagascar vs Nigeria, ce dimance 30 juin, à 19H00 heure de la Mecqu,e sur beIN MAX 2 et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Le Nigeria s'est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, mais il n'est toujours pas sûr de fermer le groupe B à la première place: pour atteindre cet objectif, il doit obtenir au moins un match nul le dernier jour de la phase. en groupes.

Madagascar occupe une incroyable seconde place dans ce groupe, grâce aux quatre points qu’elle a accumulés jusqu’à présent. Ima Andriatsima et ses compagnons auront du mal à surprendre l’équipe nationale dirigée par Gernot Rohr, dotée d’une belle individualité et digne d’être comptée parmi les prétendants à la conquête du titre continental.

Les dernières nouvelles des deux équipes

Madagascar devrait prendre le terrain avec 4-1-3-2. Nicolas Dupuis semble disposé à aligner Melvin Adrien dans le but, Romain Métanire, Pascal Razakanantenaina, Thomas Fontaine et Jérôme Mombris en défense, Abel Anicet en médian, Marco Ilaimaharitra, Lalaina Nomenjanahary et Ibrahim Amada en attaque, Andria et Ima Andriatsima en attaque.

Le commissaire technique du Nigeria, Gernot Rohr, s'appuiera probablement sur le 4-2-3-1. Daniel Akpeyi a probablement de la place dans les buts, avec Chidozie Awaziem, William Troost-Ekong, Kenneth Omeruo et Ola Aina en défense, avec John Obi Mikel et Wilfred Ndidi au milieu, avec Moses Simon, Alex Iwobi et Samuel Chukwueze dans trocart, pour Paul Onuachu dans le rôle de point unique.



Le pronostic

Le Nigeria a de bonnes chances d'être invaincu après ce match.

Les formations probables de Madagascar-Nigeria

MADAGASCAR (4-1-3-2): Adrien; Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Anicet; Ilaimaharitra, Nomenjanahary, Amada; Andria, Andriatsima.

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo, Aina; Mikel, Ndidi; Simon, Iwobi, Chukwueze; Onuachu.

Le match Madagascar vs Nigeria sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN MAX HD1 et MAX HD2.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.

Découvrez nos applications mobiles:

Télécharger beIN SPORTS sur Android

Télécharger beIN CONNECT sur Android

Télécharger beIN SPORTS sur IOS

Télécharger beIN CONNECT sur IOS