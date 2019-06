Regardez Madagascar vs Burundi, ce jeudi 27 juin, à partir de 17H30 heure de la Mecque sur beIN SPORTS 1 et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Le Madagascar, lors du premier match historique de la phase finale d'une Coupe d'Afrique, a réussi à arrêter la Guinée sur un match nul 2-2. Un point qui permet de rêver d’une qualification pour les huitièmes de finale qui serait un résultat retentissant pour une équipe nationale sans talent particulier, composée principalement de joueurs de football qui jouent dans le monde entier dans des championnats secondaires, à de rares exceptions près. Marco Ilaimaharitra (3 millions d’euros), le milieu de terrain de Charleroi, suivi par Anicet de Ludogorets Razgrad (auteur du but en tête-à-tête contre la Guinée) et Romain Métanire qui joue dans les Mls au Minnesota.

Le Burundi a résisté plus d'une fois contre le Nigéria en jouant un bon match, en créant également des chances de marquer et en amenant l'adversaire au but à plusieurs reprises. Cette fois, il faudra plus de précision et son entraîneur, Olivier Niyungeko, s’appuiera sur Saido Berahino, un footballeur promis - non tenu - en Premier League, qui a déjà fait tout le travail des équipes nationales de jeunes avec l’Angleterre, marquant même 10 buts. 11 matches avec l’équipe des moins de 21 ans.

Les dernières actualités sur les formations

Madagascar jouera avec une formation très défensive alignée sur le 4-5-1. Les défenseurs seront de droite à gauche Métanire, Razakanantenaina, Fontaine et Mombris. Le très grand milieu de terrain sera composé de Nomenjanahary, Anicet, Ilaimaharitra, Amada et

Andriamatsinoro - auteur du but 2-1 contre la Guinée - avec Andriatsima déployé en tant qu'attaquant central.

De l’autre côté, le Burundi devrait prendre le terrain avec le classique 4-4-2. Les défenseurs seront Moussa, Ngandu, Nsabiyumva et Nduwarugira. Au milieu du terrain, il y aura Amissi, Nahimana, Bigirimana et Mustafa, avec Berahino et Abdul Razak en attaque.



Le pronostic

Il n'y a pas de précédent entre les deux équipes nationales et il est très difficile de déterminer lequel des deux peut être préféré. Madagascar a montré une bonne organisation sur les pièces arrêtées, sinon créé peu et le seul but marqué sur l'action l'a fait avec un lancer déséquilibré de la défense. Le Burundi a quelque chose de plus sur le plan technique, bien que le perdre ait bien joué contre le Nigéria et que les espoirs de qualification ne soient satisfaits que par une victoire possible sur Madagascar. Il sera difficile d’obtenir plus de deux buts en raison du faible niveau technique des deux équipes et aussi du fait qu’il sera difficile de jouer à plus de 40 degrés.

Les formations probables de Madagascar-Burundi

MADAGASCAR (4-5-1): Adrien; Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Nomenjanahary, Anicet, Ilaimaharitra, Amada, Andriamatsinoro; Andriatsima.

BURUNDI (4-4-2): Nahimana; Moussa, Ngandu, Nsabiyumva, Nduwarugira; C. Amissi, Nahimana, Bigirimana, Mustafa; Berahino, Abdul Razak.

Le match Madagascar vs Burundi sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN SPORTS MAX HD1 et MAX HD2.

