Regardez Madagascar vs Tunisie , ce jeudi, 11 Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Madagascar est une révélation retentissante de la Coupe d'Afrique 2019. À ses débuts dans cette compétition, il a été capable de surprendre tout le monde et d'atteindre les quarts de finale. Il a terminé en première place du groupe B: après un match nul 2-2 contre la Guinée, il a battu le Burundi 1-0 et gagné 2-0 contre le Nigéria, qui l'a ensuite dépassé au sommet du groupe. . Ensuite, au deuxième tour, il a éliminé le Congo: le temps réglementaire était fermé à 2-2, ce qui est resté le même, même à la fin du temps supplémentaire. Enfin, aux tirs au but, la sélection guidée sur le banc de Nicolas Dupuis a réussi à l'emporter.

La Tunisie est arrivée à la deuxième place du groupe E. Après un nul 1-1 contre l'Angola et le Mali, elle a été stoppée à 0-0 par la Mauritanie et a une nouvelle fois reporté le rendez-vous avec succès: néanmoins, il a passé le tour sans même avoir besoin d’être sauvé en tant que l’un des quatre meilleurs tiers. L'équipe nationale entraînée par Alain Giresse a ensuite battu le Ghana aux tirs au but: elle avait pris les devants avec Taha Yassine Khenissi, mais à 92 minutes, elle a été rejoint par un but contre lui par Rami Bedoui, qui venait d'entrer. Les autres ne suffisaient pas pour débloquer la situation. Avant les tirs au but, Giresse a inséré Farouk Ben Mustapha à la place de Mouez Hassen, qui au départ ne voulait pas quitter le terrain. Mais finalement, le changement a eu lieu: Ben Mustapha s'est révélé décisif en contrant le penalty tiré par Caleb Ekuban.

Les dernières nouvelles sur les formations

Après avoir manqué la huitième finale contre le Congo en disqualification, Marco Ilaimaharitra est prêt à revenir: il devrait jouer du côté gauche, aux côtés d'Ibrahim Amada et un entre Raveloson et Abel Anicet. Pour le reste, dans les 4-3-3 de Nicolas Dupuis, il pourrait y avoir de la place pour Melvin Adrien entre les poteaux, pour Romain Métanire, Pascal Razakanantenaina, Thomas Fontaine et Jérôme Mombris en défense, pour Lalaina Nomenjanahary, Ima Andriatsima et Andria en offensive .

Aussi le CT. de la Tunisie, Alain Giresse, devrait opter pour le 4-3-3. Farouk Ben Mustapha a débuté cette Coupe d'Afrique par une erreur contre l'Angola, ce qui lui a fait perdre sa position de départ. Cependant, le gardien des Al-Shabab, Riyad, a été décisif lors du premier tour éliminatoire: il a donc pu trouver une place à l'entraînement, au détriment de Mouez Hassen, qui est également devenu le protagoniste d'une mauvaise attitude contre le Ghana. , quand Giresse a décidé de le remplacer. L'entraîneur français pourrait également s'aligner sur le quartet composé de Wajdi Kechrida, Dylan Bronn, Yassine Meriah et Oussama Haddadi en défense, Ghaylene Chaaleli, Ellyes Skhiri et l'un des Ferjani Sassi et Karim Aouadhi au milieu du terrain, Anice Badri, Taha Yassine Khenissi et le talentueux Wahbi Khazri - de retour d’une saison positive avec le maillot Saint-Etienne - à l’attaque.

Le pronostic

La Tunisie a des bonnes chances d'atteindre au moins les temps additionnels. Un match nul en temps réglementaire est probable.

Les formations probables de Madagascar-Tunisie

MADAGASCAR (4-3-3): Adrien; Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Amada, Raveloson, Ilaimaharitra; Nomenjanahary, Andriatsima, Andria.

TUNISIE (4-3-3): Ben Mustapha; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaaleli, Skhiri, Sassi; Badri, Khenissi, Khazri.



Le match Madagascar vs Tunisie sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD et MAX 2HD.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.

Découvrez nos applications mobiles:

Télécharger beIN SPORTS sur Android

Télécharger beIN CONNECT sur Android

Télécharger beIN SPORTS sur IOS

Télécharger beIN CONNECT sur IOS