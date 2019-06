Regardez Kenya vs Tanzanie, ce jeudi 27 juin, à partir de 23H00 heure de la Mecque sur beIN SPORTS 1 et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Le Kenya et la Tanzanie n'ont pas réussi à arrêter l'Algérie et le Sénégal, deux équipes nationales qui ont confirmé sur le terrain en s'imposant avec le même résultat de 2-0 pour être plus fortes. Pour le Kenya et la Tanzanie, toutefois, il reste encore une possibilité réelle de se qualifier parmi les meilleurs tiers, à condition de gagner cette confrontation directe. Le tirage au sort condamnerait probablement les deux équipes à l’élimination et c’est pour cette raison qu’il faut s’attendre à un match dynamique d’un point de vue tactique, l’une des deux équipes devant se déséquilibrer tôt ou tard en attaque.

Les dernières actualités sur les formations

Victor Wanyama est le footballeur le plus important du commissaire technique kenyan, Sébastien Migné. Au cours des derniers mois, la médiane de Nairobi, dotée d'une force physique impressionnante, a trouvé une place suffisante à Tottenham, arrivé en finale de la Ligue des champions. Dans ce jeu, étant donné qu'il est de loin le joueur le plus fort, il aura probablement plus de tâches offensives que celles qu'il a habituellement en Premier League: ses raids au milieu de terrain ne peuvent être exclus pour essayer de tirer à distance.

Le module de jeu choisi par Migné devrait être le 4-2-3-1 avec Matasi dans les buts, Otieno, Okumu, Mohammed et Khamis dans la défense, Wanyama et Odhiambo au milieu du terrain, Omondi, Nyambura et Masika sur la trois-quarts du terrain, en support d'Olunga.

De l’autre côté, Emmanuel Amunike, commissaire technique tanzanien, pariera très probablement sur un schéma semblable à un miroir, remportant le terrain avec 4-2-3-1. Au but Manula sera confirmé, les défenseurs seront Mickael, Yondani, Mwantikas et Ramadhan avec les médianes Salum et Yahia, Mkami, Msuva et Bocco sur le trocart et Samatta déployé comme attaquant central.

Le pronostic

Le Kenya est légèrement favorisé dans un match dans lequel le match nul serait un résultat inutile pour les deux: au moins deux buts et une deuxième fois dans toutes les situations mouvementées sont à prévoir.

Les formations probables de Kenya-Tanzanie

KENYA (4-2-3-1): Matasi; Otieno, Okumu, Mohammed, Khamis; Wanyama, Odhiambo; Omondi, Nyambura, Masika; Olunga.

TANZANIE (4-4-2): Manula; Mickael, Yondani, Mwantikas, Ramadhan; Salum, Yahia; Mkami, Msuva, Bocco; Samatta

Le match Kenya vs Tanzanie sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN SPORTS MAX HD1 et MAX HD2.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.

Découvrez nos applications mobiles:

Télécharger beIN SPORTS sur Android

Télécharger beIN CONNECT sur Android

Télécharger beIN SPORTS sur IOS

Télécharger beIN CONNECT sur IOS