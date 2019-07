Regardez Kenya vs Sénégal, ce lundi 1er Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 2 HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

La dernière journée du groupe C se termine avec le défi entre le Kenya et le Sénégal, qui peut valoir une deuxième place. Après les débuts avec l'Algérie à 2-0, le Kenya a trois points pour avoir vaincu la Tanzanie avec un score de 3-2. L’équipe de Sébastien Migné, pour être sûr de passer, devra vaincre le Sénégal, à cause de la différence de buts peu favorable qui les fait marquer trois buts et quatre encaissés. Un tirage peut ne pas suffire pour accéder aux huitièmes.

Le Sénégal a également besoin d'un pair pour passer le deuxième tour, grâce à une meilleure différence de buts contre le Kenya. Mané et ses partenaires ont également trois points: après leur première victoire contre la Tanzanie avec une victoire de 2-0, ils ont perdu le deuxième jour face à l'Algérie 1-0.

Le pronostic

Le Sénégal est trop fort pour le Kenya, malgré le mauvais état de forme du premier et du bon football exprimé par ce dernier, Le Sénégal reste le favoris

LES FORMATIONS PROBABLES DE KENYA-SÉNÉGAL

Pour le Sénégal Kenya, il est possible que Sébastien Migné pointe vers le début 4-2-3-1: le gardien de but Matasi, devant lui la paire centrale formée par Okumu et Mohammed alors que dans les couloirs adjacents joueront Oieno et Omar. Au milieu du terrain, une fermeture à glissière composée par Odhiambo et le capitaine Wanyama, également le joueur le plus représentatif de l’équipe nationale; Kahata devant eux en tant que meneur de jeu, les outsiders offensifs seront Johana Omondi et Masika avec Olunga qui agira comme attaquant de référence. La forme d'Aliou Cissé sera un 4-3-3: le gardien sénégalais Mendy, Moussa Wagué et les outsiders Sabaly tandis que Pape Cissé pourrait être le partenaire de Koulibaly au centre du département. Badou Ndiaye joue une référence au milieu du terrain, avec Gueye et Diatta au milieu; dans le trident offensif Ismaila Sarr et Keita Baldé Diao présideront les couloirs, et doivent représenter un support idéal pour le premier match, M'Baye Niang, prêt à racheter une saison pas trop excitante.

Kenya (4-4-2): Matasi; Otieno, Okumu, Mohamed, Omar; Wanyama, Oghiambo; Omondi, Kahata, Masika; Olunga.

Sénégal (4-3-3): Mendy; Wagué, Koulibaly, Konaté, Sabaly; Ndiaye, Gueye, Diatta; Keita Baldé, Niang, Sarr

Le match Kenya vs Sénégal sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX HD2.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.

Découvrez nos applications mobiles:

Télécharger beIN SPORTS sur Android

Télécharger beIN CONNECT sur Android

Télécharger beIN SPORTS sur IOS

Télécharger beIN CONNECT sur IOS