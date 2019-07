Regardez Ghana vs Tunisie, ce Lundi 8 Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Le Ghana a remporté le groupe F de cette 32ème édition de la Coupe d'Afrique. Il était à égalité pour le Cameroun en termes de points, de confrontation directe et de différence de buts, mais a été récompensé par le plus grand nombre de buts marqués. André Ayew et ses coéquipiers ont obtenu le bloc 2-2 du Bénin et ont mis fin au match contre l'équipe camerounaise 0-0 avant de battre la Guinée Bissau 2-0.



Trois points suffisaient à la Tunisie pour occuper la deuxième place du groupe E. Après un nul 1-1 contre l'Angola et le Mali, la sélection guidée sur le banc par Alain Giresse a été stoppée à 0-0 par la Mauritanie et a reporté encore une fois le rendez-vous avec succès: néanmoins, elle réussit à passer le tour sans même avoir besoin d'être sauvée comme l'un des quatre meilleurs tiers.

Les dernières nouvelles sur les formations

Le sélectionneur ghanéen, Kwesi Appiah, s'appuiera probablement sur le 4-4-2. Il est probable qu’il y aura de la place pour Richard Ofori au but, pour Andy Yiadom, John Boye, Joseph Aidoo et Abdul Rahman Baba en défense, pour Samuel Owusu, Mubarak Wakaso, Thomas et Kwadwo Asamoah au milieu du terrain. Enfin, en attaque, Appiah se concentrera sur les deux frères Ayew, André et Jordan, qui possèdent des qualités techniques intéressantes et un bon sens des buts, ce qui leur permet de contribuer de manière décisive à un niveau offensif.

Le module de la Tunisie devrait être un 4-3-3 déterminé. Alain Giresse semble déterminé à déployer Mouez Hassen au but, le quatuor composé de Wajdi Kechrida, Dylan Bronn, Yassine Meriah et Oussama Haddadi en défense, Ghaylene Chaaleli, Ellyes Skhiri et l'un entre Karim Aouadhi et Ferjani Sassi au milieu du terrain, Youssef Msakni Wahbi Khazri - revenant d'une saison positive avec le maillot de Saint-Étienne - et Naïm Sliti en attaque.

Le pronostic

Match équilibré: les deux équipes nationales pourraient marquer un but pendant les temps réguliers . La Tunisie est favorite pour le score final.

Les formations probables de Ghana - Tunisie

GHANA (4-4-2): Ofori; Yiadom, Boye, Aidoo, Baba; S. Owusu, Wakaso, Thomas, Asamoah; A. Ayew, J. Ayew.

TUNISIE (4-3-3): Hassen; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaaleli, Skhiri, Aouadhi; Msakni, Khazri, Sliti.

Le match Ghana vs Tunisie sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD et MAX 2HD.

