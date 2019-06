Regardez Égypte vs RD Congo, ce mercredi 26 juin, à partir de 23H00 heure de la Mecque, en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

L’Égypte a remporté avec mérite le premier match contre le Zimbabwe et se prépare à affronter avec confiance ce qui semblait sur le papier être le principal rival de la première place du classement du groupe, le Congo. L’équipe nationale entraînée par Florent Ibenge a plutôt perdu lors de ses débuts contre l’Ouganda, montrant une mauvaise organisation défensive même sur des tirs arrêtés et une attaque rarement dangereuse, malgré la présence de joueurs offensifs de bon niveau comme Mpoku, Bolasie. et Bakambu. En particulier, les deux premiers ont des performances assez irregulieres , mais si en bonne forme, ils pouvent mettre en difficulté les défenses les plus solides. L'arrière-garde égyptienne n'est certainement pas impénétrable et, face aux hôtes, les joueurs du Congo pourraient jouer avec une attitude différente de celle présentée contre l'Ouganda.

Les dernières actualités sur les formations

Le commissaire technique égyptien, Javier Aguirre, ne devrait apporter aucune modification à la formation, qui a bien joué contre le résultat d'une victoire 1-0 contre le Zimbabwe. Elmohamady, Hegazy, El-Din et Ashraf protégeront le gardien de droite à gauche El Shenawy, Hamed et Elneny se tiendront au milieu du terrain, avec une "trois-quarts" de haute qualité formée par El Said, 'Trezeguet' Hassan et surtout Salah, à la recherche de son premier but. Mohsen sera l’attaquant central, qui devra assurer les assists plutôt que de finaliser.

Le Congo jouera avec le 4-2-3-1, le gardien de but sera Matampi et les défenseurs Mpeko, Luyindama, Tisserand et Masuaku. Pour protéger la défense, il y aura Mbemba et Bokadi, sur le trocart si Mpoku, Elia et Bolasie jouent avec l'ancien Villarreal Bakambu, actuellement en Chine à Beijing Guoan, au centre de l'attaque.

Le pronostic

Le Congo a déçu au début, mais c’est une équipe imprévisible: elle pourrait aussi marquer un but contre l’Égypte. d'un éventuel triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations.

Les formations probables d'Egypte-Congo

EGYPTE (4-2-3-1): A. El Shenawy; A. Elmohamady, Alaa, Hegazy, Mansour; Hamed, Elneny; Salah, El Said, "Trezeguet" Hassan; Mohsen.

CONGO (4-2-3-1): Matampi; Mpeko, Luyindama, Tisserand, Masuaku; Mbemba, Bokadi; Mpoku, Mputu, Bolasie; Bakambu.

Le match Égypte vs RD Congo sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN SPORTS MAX HD1 et MAX HD2.

