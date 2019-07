Regardez Égypte vs Afrique du Sud , ce samedi 6 Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Égypte vs Afrique du Sud 6 juillet 2019 (22:00) Max 1 & 2 Le Caire

L'équipe nationale égyptienne est l'un des grands favoris de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Elle joue à domicile, est enthousiasmée et peut compter sur un footballeur de haut niveau: Mohamed Salah, auteur de deux buts en phase de groupes de cette la concurrence. L'ancienne offensive des Fiorentina et des Roma a récemment remporté la Ligue des champions en tant que protagoniste de Liverpool et cherche un nouveau trophée, ce qui lui permettrait d'avancer encore plus sérieusement dans sa candidature à la victoire du Ballon d'or. L’Égypte a fermé le groupe A en première place et avec tous les points: après avoir battu le Zimbabwe 1 à 0 lors du match d’ouverture, ils ont remporté la victoire 2-0 au Congo et en Ouganda.

La sélection sud-africaine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que l'un des quatre tiers les mieux classés. Insérés dans le groupe D, ils ont perdu leurs premier et troisième matches - au cours desquels ils ont défié respectivement la Côte d'Ivoire et le Maroc - et ont remporté le deuxième match, joué contre les Namibie. Le prochain obstacle s'annonce très compliqué pour l'équipe nationale dirigée par Stuart Baxter, attendue par une confrontation semée d'embûches.

Les dernières nouvelles sur les formations

Mohamed Salah est la star de l'Egypte. Comme d'habitude, le très fort joueur de Liverpool partira de l'aile droite et tentera de revenir à gauche pour tirer pour le but adverse. Aux côtés de Salah, sur le trocart, Javier Aguirre alignera très probablement Abdallah El Said et Mahmoud "Trezeguet" Hassan. Pour le reste, dans l'entraîneur mexicain 4-2-3-1, Ahmed El Shenawy a de la place pour le gardien adverse, pour Ahmed Elmohamady, Mahmoud Alaa, Ahmed Hegazy et Ayman Ashraf en défense, pour Tarek Hamed et Mohamed Elneny au milieu de terrain, Marwan Mohsen en attaque.

L'Afrique du Sud sera obligée de se passer de Themba Zwane, suspendu, qui a reçu deux avertissements lors de la phase de groupes de cette Coupe d'Afrique et qui sera vraisemblablement remplacé par Sibusiso Vilakazi, prêt à jouer l'offensive en 4-3-3 par Stuart Baxter. Les deux autres attaquants seront probablement Percy Tau et Lebo Mothiba. Ronwen Williams sera dans les buts, tandis que la ligne défensive devrait se composer de Thamsanqa Mkhize, Thulani Hlatshwayo, Buhle Mkhwanazi et Sifiso Hlanti. Au milieu du terrain, cependant, Baxter semble vouloir employer Thulani Serero, Kahomelo Mokotjo et Bongani Zungu.

Le pronostic

L’Égypte devrait passer le tour et clôturer les comptes déjà dans le temps réglementaire, au cours duquel elle marquera probablement plus d’un but. Un but pourrait être realise' par Mohamed Salah.

Les formations probables d'Egypte-Afrique du Sud

EGYPTE (4-2-3-1): A. El Shenawy; A. Elmohamady, Alaa, Hegazy, Ashraf; Hamed, Elneny; Salah, El Said, "Trezeguet" Hassan; Mohsen.

AFRIQUE DU SUD (4-3-3): Williams; Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi, Hlanti; Serero, Mokotjo, Zungu; Tau, Mothiba, Vilakazi.

Le match Égypte vs Afrique du Sud sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD .

