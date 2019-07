Regardez Côte d’Ivoire vs Algérie, ce jeudi à 11 juillet 2019 19h00, heure de la Mecque sur beIN MAX 1 - Max 2 HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

La défaite 1-0 contre le Maroc, matérialisée à la deuxième journée de la phase de groupes, a retardé la course ivoirienne à la conquête de la primauté dans le groupe D de la Coupe d'Afrique 2019. La sélection guidée par Ibrahima Kamara a dû se contenter de la deuxième place, obtenue grâce aux victoires 1-0 contre l'Afrique du Sud et 4-1 contre la Namibie. Ensuite, au deuxième tour, elle a réussi à éliminer le Mali en le battant avec un score de 1-0.



L'Algérie n'a pas encore encaissé de buts dans cet événement continental, au cours duquel elle démontre qu'elle peut compter sur des éléments talentueux, mais aussi qu'elle possède une bonne organisation tactique. Après avoir terminé le groupe C en première place et en plein score, battant le Kenya 2 à 0, le Sénégal 1 à 0 et la Tanzanie 3 à 0, l’équipe nationale dirigée par Djamel Belmadi a entamé la phase éliminatoire avec Victoire 3-0 contre la Guinée.



Les dernières nouvelles sur les formations

Le commissaire technique ivoirien Ibrahima Kamara optera probablement pour le 4-2-3-1. Serge Aurier semble avoir surmonté ses problèmes physiques et devrait faire office d'arrière droit, aux côtés d'Ismaël Traoré, Wilfried Kanon et Wonlo Coulibaly. Franck Kessie pourrait être employé sur la ligne des milieux de terrain, aux côtés de Nicolas Pépé et Wilfried Zaha: si Kamara décidait réellement de faire jouer le joueur milanais comme un raid, la paire de médianes serait formée de Jean-Philippe Gbamin et Geoffroy Serey Dié. Le gardien de but sera Sylvain Gbohouo, tandis que Jonathan Kodjia est préféré à Wilfried Bony pour le rôle d’attaquant.

Relégué en Serie B, Empoli a montré de nombreux bons joueurs, notamment Ismaël Bennacer, un milieu de terrain algérien, qui a jusqu'ici disputé une excellente Coupe d'Afrique des Nations et est devenu un incontournable de son équipe nationale. . Contre la Côte d'Ivoire, aux côtés de Bennacer, il y aura probablement de la place pour Adlène Guédioura. Pour le reste, Djamel Belmadi - également déterminé à parier sur le 4-2-3-1, comme Kamara - devrait aligner Raïs M'Bolhi parmi les postes, Youcef Atal, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Ramy Bensebaini, Riyadh Mahrez - le puissant outsider offensif de Manchester City - sur le trocart, aux côtés de Sofiane Feghouli et Youcef Belaïli. Ce dernier est cependant miné par Adam Ounas, qui a marqué trois buts lors des deux derniers matches. En attaque, enfin, il y aura presque certainement Bagdad Bounedjah.

Le pronostic

Ce match promet d’être équilibré et disputé: l’Algérie tentera une nouvelle fois de montrer sa force et de donner peu d’opportunités à la Côte d’Ivoire. Il est probable que le temps réglementaire ne se caractérise que par deux buts et se termine par un match nul.

Les formations probables de Côte d'Ivoire-Algérie



COTE D'IVOIRE (4-2-3-1): Gbohouo; Aurier, Traoré, Kanon, Coulibaly; Gbamin, Serey Dié; Kessie, Pépé, Zaha; Kodjia.

ALGERIE (4-2-3-1): M'Bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guédioura, Bennacer; Mahrez, Feghouli, Belaïli; Bounedjah.

Le match Côte d’Ivoire vs Algérie sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD .

