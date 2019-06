Regardez Côte d'Ivoire vs Afrique du Sud, ce lundi 24 juin, à partir de 17h30 heure de la Mecque, en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Après le défi opposant le Maroc et la Namibie, la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique 2019 se terminera cet après-midi, prévue en Égypte ces semaines-là. Le second match sera opposé à la Côte d’Ivoire et à l’Afrique du Sud, dans une rencontre déjà potentiellement décisive pour la poursuite de la compétition entre les deux équipes. La faveur du pronostic est suspendue du côté des éléphants, fraîchement sortie de la déception de la qualification manquée pour la Coupe du monde 2018 en Russie, dont la star est le jeune talent de Lille, Nicolas Pepe (22 buts dans la saison), fondamental pour gagner une place en Ligue des champions . Rossoneri Franck Kessie devrait également être à la 11ème place. De l’autre côté, une équipe en pleine croissance sera dirigée par l’entraîneur britannique Stuart Baxter, dont le repère est sans aucun doute l’attaquant Percy Muzi Tau qui joue dans le championnat de Belgique.



Le défi entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, premier défi des deux équipes de la Coupe d'Afrique 2019, sera joué cet après-midi à 17h30 au stade Al Salam du Caire (Égypte).

FORMATIONS PROBABLES

Côte d'Ivoire (4-3-3) - Gbohouo; Doumbia, Bagayoko, Kanon, Aurier; Gbamin, Seri, Kessie; Gradel, Kodja, Pepe. Allara Kamara

Afrique du Sud (4-3-3) - Keet; Hlatshwayo, Hlanti, Mkhwanazi; Maboe, Mokotjo, Zwane, Furman, Mkhize; Tau; Mothiba. Les troupeaux Baxter

Le match Côte d'Ivoire vs Afrique du Sud sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN SPORTS MAX HD1 et MAX HD2.

