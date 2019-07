Après la phase de poules, qui avait vu Madagascar terminer en tête devant le Nigeria notamment, les interrogations sur les réelles possibilités malgaches dans cette CAN étaient nombreuses. Dimanche, la sélection dirigée par Nicolas Dupuis a commencé à y répondre en validant sa présence en quarts de finale, non sans une certaine difficulté.

Encore enthousiasmant sur certaines séquences collectives, Madagascar a ouvert le score sur un exploit individuel et cette frappe lointaine exceptionnelle d’Ibrahim Samuel Amada (1-0, 9e). Un symbole de l'audace malgache dans cette compétition, toutefois vite calmée par l'égalisation du renard des surfaces Cédric Bakambu (1-1, 21e).

Une CAN déjà réussie

Peut-être émoussée, ou à court d'idées, avec un onze qui n'a pas bougé ou presque en quatre matches, l'équipe de Dupuis s'est montrée finalement peu offensive. Et c'est sur un nouvel exploit, combiné cette fois-ci, de Romain Metanire (passeur) et de Faneva Ima Andriatsima (buteur) qu'elle a repris les devants (2-1, 77e). Mais, là encore, les partenaires de Thomas Fontaine ont bien trop reculé pour empêcher leurs adversaires de revenir. Sur un ultime corner, c'est Chancel Mbemba qui a ainsi arraché la prolongation d'une jolie tête (2-2, 90e).

Ce but aurait pu tout changer, tant les joueurs de Florent Ibenge ont eu l'occasion de tuer le match lors des trente minutes supplémentaires (Mbemba et Bakambu notamment), mais c'est finalement la séance des tirs au but qui a décidé du sort de ce match. Et dans ce registre, les "malheureux" Marcel Tisserand et Yannick Bolasie ont raté la mire. Passé par un trou de souris, Madagascar devra probablement faire plus pour éliminer le Ghana ou la Tunisie en quarts de finale. Il pourra toutefois avancer sans la moindre pression, cette première CAN de son histoire étant déjà une grande réussite.