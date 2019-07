⚽ CAN 2019 ⚽

Grâce au coup franc gagnant de Riyad Mahrez à la dernière seconde du temps additionnel (90e+4), l'Algérie a validé son billet pour la finale de la CAN en battant le Nigeria 2-1.

Les hommes de Djamel Belmadi avaient ouvert le score sur un but inscrit contre son camp par William Troost-Ekong (40e), avant de se faire rejoindre sur un penalty marqué par Odion Ighalo (73e). Et Riyad Mahrez a donc offert le but de la qualification sur coup de pied arrêté.

Première finale de CAN pour l'Algérie depuis 29 ans. Elle affrontera le Sénégal vendredi 21 juillet.