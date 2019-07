Riyad Mahrez (capitaine de l'Algérie, qualifié pour la finale de la CAN) : "Ça a été un match très dur contre une équipe très forte. Il y a eu la décision de la VAR pour le pénalty. Nous sommes très contents, être en finale est une chose incroyable. On est très, très heureux de rendre fier le peuple, c'était notre objectif. On sait que le peuple est avec nous, derrière nous à fond. On veut tout leur donner. Est-ce que c'était mon meilleur but? Je pense que c'était le plus important en sélection. Oui, c'est mon rêve de remporter la Coupe d'Afrique. On va bien se reposer, se concentrer car ça va être une autre bataille contre le Sénégal (qualifié plus tôt dans la journée contre la Tunisie, ndlr). Inch'Allah, on va essayer de la remporter. Nous avons été très bons dans cette compétition. Ce match nous a donné plus de confiance pour cette finale. Nous sommes capables de la gagner".

Sur beIN SPORTS: "C'était un match difficile aujourd'hui, contre une bonne équipe du Nigeria. On a eu l'occasion de tuer le match, on ne l'a pas fait. Mais c'était un match où les équipes se cherchaient un peu, se valaient un peu. C'était pas facile de se créer des occasions. Mais je pense qu'on a été solides. Ils ont eu le penalty sur la VAR, et à part ça je pense qu'ils n'ont pas eu grand-chose. Mais voilà, on a ce coup franc, j'ai pris mes responsabilités et je l'ai mis."