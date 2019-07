Une deuxième étoile pour l'histoire: l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des nations, pour clore dans la liesse 29 ans d'une longue attente depuis son premier sacre, après avoir battu le Sénégal (1-0) en finale, vendredi au Caire.

Du stade international aux rues d'Alger et des grandes villes françaises, des milliers de drapeaux vert, blanc et rouge vont flotter du vent de la victoire durant une nuit de célébrations intenses, à la hauteur de l'exploit réalisé par les Fennecs.

Arrivés sur la pointe des pieds aux pyramides, ils quittent l'Egypte avec le sceptre de champion d'Afrique qu'ils ont mérité, au fil d'un tournoi maîtrisé de bout en bout qui les a vus battre deux fois les Lions de la Teranga, les meilleurs du Continent au classement Fifa.

Après leur succès en poules, les Fennecs ont répété leur performance, grâce à un but d'entrée de Baghdad Bounedjah (2), aidé par Salif Sané qui a dévié sa frappe. Malgré toute la tension d'une finale heurtée, et le stress d'une intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), ils ont tenu le choc pour toucher l'or, à nouveau.

Star de la sélection, Riyad Mahrez n'était pas né le 16 mars 1990, comme la majorité de ses coéquipiers, au jour de l'unique sacre, à domicile, de son pays passionné de foot, mais rarement récompensé.

Les jeunes cadres Ismaël Bennacer, Youcef Belaïli, ou Bounedjah, non plus, mais ce sont ces visages de l'Algérie qui gagne que fêtera une population mobilisée contre ses dirigeants vieillissants, en plein "hirak".



Signé Belmadi



Transcendés, selon certains, par le mouvement de protestation qui a pris en partie racine dans les stades, les joueurs ont inscrit à leur manière dans les livres d'histoire ce vendredi, jour traditionnel de manifestation.

Le 19 juillet a vu l'avènement d'une nouvelle génération et de son guide Djamel Belmadi, qui a transformé en un an une équipe moribonde, absente du Mondial-2018, en une machine à gagner.

Au coup de sifflet final, quand tous les joueurs ont sprinté vers le virage en blanc et vert, le sélectionneur s'est écroulé sur la pelouse. Ce succès porte sa marque.

S'il vit chaque minute avec passion près du banc, toujours debout à donner des consignes, c'est son sens de la discipline et du détail qui a fait des Fennecs des lions sur le terrain: le Sénégal, malgré tout le talent de Sadio Mané, n'a pas trouvé la clé de la forteresse tactique pour égaliser.

Le match passé à tourner autour du but de Raïs M'Bolhi leur laissera forcément des regrets. Les Sénégalais ont payé très cher la suspension de leur roc Kalidou Koulibaly, dont le remplaçant Sané a provoqué le but de Bounedjah.

Avec la VAR



Ils ont aussi souffert de leur grande maladresse dans les coups de pied arrêtés et le dernier geste, à l'image d'Ismaïla Sarr (82). Quand Youssouf Sabaly, d'une magnifique frappe, a trouvé une faille, c'est le gardien qui est intervenu (69).

Leur destin aurait pu basculer à la 60e, quand l'arbitre Alioum Alioum a sifflé penalty pour une main d'Adlène Guedioura. Mais après trois minutes de visionnage de la VAR, le Camerounais est revenu sur sa décision, jugeant le geste involontaire - comme un symbole de la "lose" des Lions, souvent favoris mais jamais sacrés.

Finaliste malheureux en 2002 comme capitaine, le coach Aliou Cissé devra encore attendre pour soulever cette coupe tant désirée. La nuit lui paraîtra longue, d'autant qu'elle sera courte pour les supporters algériens.

Ils étaient près de 20.000 supporters en blanc et vert, certains venus par le "pont aérien" de 28 vols spéciaux organisé par les autorités, à remplir de leur bonheur le stade du Caire.

Malgré les antécédents houleux entre les deux pays, les fans des Fennecs ont même reçu des applaudissements des Egyptiens après avoir rendu hommage à la légende locale Mohamed Aboutrika, à la 22e minute, le numéro de l'ancien joueur. Pour l'Algérie, la soirée en Egypte a été gagnée à tous les niveaux.

Le match

Coup de sifflet final: Sénégal 0-1 Algérie

L'arbitre Camerounais Neant Alioum annule un penalty pour les lions de la Tiranga

Début de la deuxième mi-temps

Surpris d'entrée par l'Algérie, le Sénégal de Sadio Mané est mené à la pause (1-0)

L'Algérie a ouvert le score face au Sénégal 1-0 grâce à Baghdad Bounedjah (2).

C'est parti dans ce match avec l'Algérie qui donne le coup d'envoi !

Les compositions officielles :

Le moment tant attendu est presque là: nous sommes sur le point de connaître le nom de l'équipe nationale qui remportera la 32ème édition de la Coupe d'Afrique. Une très longue aventure, déjà commencée en mars 2017 avec les premiers matches de qualification, commence à la fin. Seules deux équipes sont restées en lice pour le titre: nous retraçons leur parcours dans la phase finale de cette compétition continentale et nous nous projetons vers le jeu décisif pour la remise du trophée, qui regorge de points de réflexion intéressants.

L'Algérie a pris la première place du groupe C, qui a clôturé avec un score complet, avec trois points d'avance sur le Sénégal, qui a terminé deuxième et s'est éloigné 1-0 du match direct disputé le 27 juin dernier. . Le nouveau défi imminent pourrait toutefois être différent de celui que nous venons de mentionner: cette fois, en fait, il ne sera pas possible de remédier à une éventuelle défaite, donc la sélection sénégalaise - qui apparaît globalement supérieure à celle algérienne et peut compter Sur Sadio Mané, champion absolu, il jouera avec plus de concentration et réussira probablement à mieux montrer ses qualités.

Le Kenya et la Tanzanie étaient les deux autres équipes nationales inscrites dans le même groupe que le Sénégal et l'Algérie, qui ont ensuite surmonté de nombreux pièges lors de la phase à élimination directe.

Le Sénégal a rapidement éliminé l'Ouganda, le Bénin et la Tunisie, gagnant toujours avec un score de 1-0. Dans le dernier de ces trois matchs, l'équipe dirigée par Aliou Cissé n'a toutefois profité que de prolongations, grâce à un but de Dylan Bronn. Auparavant, en temps réglementaire, les deux équipes avaient raté un penalty: la Tunisie avec Ferjani Sassi, le Sénégal avec Henri Saivet.

L'Algérie a battu la Guinée 3 à 0 lors du premier tour de qualification, avant de vaincre la Côte d'Ivoire aux tirs au but - après une confrontation intense, dont le temps réglementaire était fermé à 1-1, résultat toujours inchangé même après la prolongation - et battre le Nigéria en demi-finale 2-1, grâce à un coup franc de Riyad Mahrez à la cinquième minute de récupération, qui surprend le gardien de but Daniel Akpeyi, se moque de son propre poste.

Les dernières nouvelles des deux équipes

Le Sénégal a un joueur qui a l'habitude de jouer à des jeux importants. C'est Sadio Mané, un joueur offensif très talentueux, qui a pris le terrain avec le maillot de Liverpool lors des deux dernières finales de la Ligue des Champions: il s'est incliné 3-1 face au Real Madrid lors de la saison 2017-2018 - au cours de laquelle il a quitté le club. signe, réalisant l'objectif du 1-1 momentané - et gagne 2-0 contre Tottenham qui s'est déroulé en Juin dernier. S'il ajoutait un succès en Coupe d'Afrique au récent triomphe européen avec les Reds, Mané ferait avancer encore plus sérieusement sa candidature à la conquête du ballon d'or. Bref, le champion de Liverpool est très motivé: à ses côtés, en première ligne, il devrait y avoir de la place pour Ismaïla Sarr et Henri Saivet. Pour Aliou Cissé, qui semble prêt à parier sur le 4-2-3-1, le principal problème concerne la défense: Kalidou Koulibaly, formidable centre de Napoli, est disqualifié. Lalli Gassama, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané et Youssouf Sabaly seront vraisemblablement devant le gardien Alfred Gomis, qui est devenu le détenteur de nombreux matchs à la place du blessé Edouard Mendy. La paire de médianes sera vraisemblablement composée de Badou Ndiaye et Idrissa Gueye. En attaque, cependant, M'Baye Niang est favorisé sur Mbaye Diagne et Moussa Konaté.

L'Algérie ne manque pas de bons footballeurs. Deux d’entre elles, en particulier, méritent une analyse approfondie. Ismaël Bennacer est un milieu de terrain solide, montré avec Empoli, sur le point de déménager à Milan et est maintenant un incontournable de son équipe nationale, malgré son jeune âge. Riyad Mahrez est un outsider offensif de qualité qui a remporté un titre historique avec Leicester et a ensuite réussi à collecter plus de trophées avec Manchester City, un club dans lequel il joue toujours. Cependant, les deux ont quelques limites: Bennacer est inexpérimenté et s'apprête à jouer pour la première fois un match d'une importance capitale, tandis que Mahrez manifeste une discontinuité excessive, une caractéristique qui a amené Pep Guardiola à le laisser souvent sur le banc des pieds ces derniers mois. . Djamel Belmadi, commissaire technique algérien, devrait s'appuyer sur le 4-2-3-1, à l'instar d'Aliou Cissé. Il est probable que Raïs M'Bolhi aura sa place au but, que Mehdi Zeffane (prêt à remplacer Youcef Atal une nouvelle fois aux prises avec des problèmes physiques) soit en défense aux côtés d'Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Ramy Bensebaini, pour Adlène Guédioura et Ismaël Bennacer au milieu, pour Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli et Youcef Belaïli en première ligne, pour Baghdad Bounedjah en attaque.

Le pronostic

Le Sénégal pourrait déjà gagner dans le temps réglementaire. Compte tenu de l'absence de Kalidou Koulibaly en défense, il risque toutefois de souffrir d'au moins un but. Il est possible que Sadio Mané entre dans le tableau de bord.

Les formations probables de Sénégal - Algérie

SÉNÉGAL (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Kouyaté, Sané, Sabaly; Ndiaye, Gueye; Sarr, Saivet, Mané; Niang.

ALGERIE (4-2-3-1): M'Bolhi; Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guédioura, Bennacer; Mahrez, Feghouli, Belaïli; Bounedjah.

