Après la cérémonie d'ouverture et les premiers matchs, la Coupe d'Afrique des Nations 2019 devient de plus en plus vivante et ce dimanche, son programme comportera trois matchs: Maroc - Namibie (17h30), Sénégal-Tanzanie (20h00) et Algérie-Kenya (23h00).

Au stade Al Salam, ce sera ensuite à Medhi Benatia et à ses membres de faire leurs débuts dans le premier match du Groupe D, qui comprend également la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Comme toujours, le Maroc est l’un des favoris de la manifestation, même s’il n’a remporté l’événement qu’une fois (en 1976), mais la classe d’une fissure absolue comme Zyech, liée à l’expérience de certains vétérans et jeunes sur la rampe de lancement Par exemple, Bourabia of Sassuolo devrait suffire et avancer pour anéantir une Namibie qui, sur le papier, semble être désignée comme le cendrillon de son propre groupe.

Dans le stade du 30 juin, il sera possible d'observer, lors de ce premier test, le Sénégal. Les Lions de Teranga d’Aliou Cissé souhaitent atteindre le but en tentant de remporter le trophée continental pour la première fois. Ils ne veulent certainement pas être intimidés par une Tanzanie qui, à l’exception de trois éléments de sa rose (Faridi Mussa, Mbawana Samatta, Abdillahie Yussuf), son noyau de convocations repose sur des joueurs du championnat autochtone ou sur des tournois des États d’Afrique du Nord.

Koulibaly, Gueye et Mané, auxquels il faut ajouter Keita Balde et Salif Sanè, doivent immédiatement indiquer l'itinéraire aux compagnons.

Suivre, toujours dans le même, planter et toujours dans le même groupe - le groupe C - sera l’Algérie et le Kenya pour compléter le programme du dimanche. Les Algériens n’ont pas gagné depuis 1990, mais sous la direction de Djamel Belmadi et avec les intuitions de Mahrez, ils visent à donner le meilleur parti, peut-être par surprise, dans la deuxième partie du tournoi en réussissant à passer le tour avec au moins deux déclarations, dont une contre un Kenya vraiment modeste, qui a peut-être dans le même nombre que son numéro 10, Eric Johanna, un pourboire de grand talent; contrairement aux rivaux du jour qui, en plus du joueur susmentionné de Manchester City, auront le talent de Brahimi (Porto), Ounas (Napoli), Feghouli (Galatasaray) et le sens du but de Slimani (Fenerbahce) sur une liste qui inclut aussi Bennacer (Empoli) et Fares (SPAL).

Le programme de la CAN 2019

GROUPE A

Groupe A : Égypte - RD Congo - Ouganda - Zimbabwe Match Date et Horaire Chaîne Stade Égypte vs Zimbabwe 21 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire RD Congo vs Ouganda 22 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Le Caire Égypte vs RD Congo 26 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Ouganda vs Zimbabwe 26 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Ouganda vs Égypte 30 juin 2019 (22:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Zimbabwe vs RD Congo 30 juin 2019 (22:00) beIN SPORTS 1 Le Caire

GROUPE B

Groupe B : Nigeria - Guinée - Madagascar - Burundi Match Date et Horaire Chaîne Stade Nigeria vs Burundi 22 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Alexandrie Guinée vs Madagascar 22 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Alexandrie Nigeria vs Guinée 26 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Alexandrie Madagascar vs Burundi 27 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Alexandrie Madagascar vs Nigeria 30 juin 2019 (19:00) beIN SPORTS 1 Alexandrie Burundi vs Guinée 30 juin 2019 (19:00) beIN SPORTS 1 Le Caire

GROUPE C

Groupe C : Sénégal - Algérie - Tanzanie - Kenya Match Date et Horaire Chaîne Stade Sénégal vs Tanzanie 23 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Algérie vs Kenya 23 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Sénégal vs Algérie 27 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Kenya vs Tanzanie 27 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Kenya vs Sénégal 1er juillet 2019 (22:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Tanzanie vs Algérie 1er juillet 2019 (22:00) beIN SPORTS 1 Le Caire

GROUPE D

Groupe D : Maroc - Côte d'Ivoire - Afrique du Sud - Namibie Match Date et Horaire Chaîne Stade Maroc vs Namibie 23 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Le Caire Côte d'Ivoire vs Afrique du Sud 24 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Le Caire Maroc vs Côte d'Ivoire 28 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Afrique du Sud vs Namibie 28 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Afrique du Sud vs Maroc 1er juillet 2019 (19:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Namibie vs Côte d'Ivoire 1er juillet 2019 (19:00) beIN SPORTS 1 Le Caire

GROUPE E

Groupe E : Tunisie - Mali - Mauritanie - Angola Match Date et Horaire Chaîne Stade Tunisie vs Angola 24 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Suez Mali vs Mauritanie 24 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Suez Tunisie vs Mali 28 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Suez Mauritanie vs Angola 29 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Suez Mauritanie vs Tunisie 2 juillet 2019 (22:00) beIN SPORTS 1 Suez Angola vs Mali 2 juillet 2019 (23:00) beIN SPORTS 1

GROUPE F

Groupe F : Cameroun - Ghana - Bénin - Guinée-Bissau Match Date et Horaire Chaîne Stade Cameroun vs Guinée-Bissau 25 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Ismaila

Ghana vs Bénin 25 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Ismaila Cameroun vs Ghana

29 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Ismaila Bénin vs Guinée-Bissau

29 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Ismaila Bénin vs Cameroun 2 juillet 2019 (19:00) beIN SPORTS 1 Ismaila Guinée-Bissau vs Ghana 2 juillet 2019 (19:00) beIN SPORTS 1 Suez

8EMES DE FINALE

Huitièmes de finale Match Date Chaîne Stade 2e du Groupe A vs 2e du Groupe C 5 juillet 2019 Le Caire 1er du Groupe D vs 3e du Groupe B/E/F 5 juillet 2019 Le Caire 2e du Groupe B vs 2e du Groupe F 6 juillet 2019 Alexandrie 1er du Groupe A vs 3e du Groupe C/D/E 6 juillet 2019 Le Caire 1er du groupe B vs 3e du Groupe A/C/D 7 juillet 2019 Alexandrie 1er du groupe C vs 3e du Groupe A/B/F 7 juillet 2019 Le Caire 1er du groupe F vs 2e du Groupe E 8 juillet 2019 Ismaila 1er du groupe E vs 2e du Groupe D 8 juillet 2019 Suez

QUARTS DE FINALE

Quarts de finale Match Date Chaîne Stade 2e du Groupe A ou 2e du Groupe C vs 1er du Groupe D ou 3e du Groupe B/E/F (1) 10 juillet 2019 Le Caire 1er du groupe B ou 3e du Groupe A/C/D vs 1er du groupe F ou 2e du Groupe E (2) 11 juillet 2019 Le Caire 1er du groupe E ou 2e du Groupe D vs 1er du groupe C ou 3e du Groupe A/B/F (3) 11 juillet 2019 Suez 2e du Groupe B ou 2e du Groupe F vs 1er du Groupe A ou 3e du Groupe C/D/E (4) 10 juillet 2019 Le Caire

DEMI-FINALES

Demi-finales Match Date Chaîne Stade (1) vs (2) 14 juillet 2019 Le Caire (3) vs (4) 14 juillet 2019 Le Caire

TROISIÈME PLACE

Troisième place Match Date Chaîne Stade Perdant du Match (1) vs (2) et (3) vs (4) 17 juillet 2019 Le Caire

FINALE