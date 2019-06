Regardez Burundi vs Guinée, ce dimance 30 juin, à 19H00 heure de la Mecqu,e sur beIN MAX 1 et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

La Guinée avait commencé cette Coupe d'Afrique avec l'ambition légitime d'être la deuxième force du groupe B, derrière le Nigeria, mais jusqu'à présent, elle a récolté un match nul et une défaite. Maintenant, il faut donc absolument essayer de remporter la victoire lors du prochain match, un résultat qui pourrait lui permettre de rester fidèle aux prédictions de la veillée ou du moins de se mettre dans une situation avantageuse pour passer le tour en tant que troisième mieux classé.

Le Burundi, inexpérimenté à des niveaux élevés et pas très doué sur le plan technique, en est toujours à zéro et risque fort de montrer à nouveau ses limites, déjà évident.

Les dernières nouvelles des deux équipes

Le commissaire technique burundais Olivier Niyungeko devrait opter pour le 4-2-3-1. Il est probable que Jonathan Nahimana aura une marge de manoeuvre au but, pour Karim Nizigiyimana, Omar Ngandu, Frédéric Nsabiyumva et Christophe Nduwarugira en défense, pour Gaël Bigirimana et Gaël Duhayindavyi au milieu, pour Abdul Razak, Enock Sabumukama et Cédric Amissi Berahino dans le rôle de point unique.

Le système de jeu de la Guinée devrait également être 4-2-3-1. Naby Keita n'étant pas dans des conditions optimales, Amadou Diawara - le footballeur prêt à passer de Napoli à Rome - devrait être rejoint au milieu par Ibrahima Cissé. Pour le reste, Paul Put semble vouloir aligner Ibrahim Koné dans le but, Mikael Dyrestam, Ernest Seka, Simon Falette et Issiaga Sylla en défense, Ibrahima Traoré, Lass Bangoura et François Kamano sur le front, Sory Kaba en attaque.

Le pronostic

La Guinée est susceptible de remporter une victoire.

Les formations probables du Burundi-Guinée

BURUNDI (4-2-3-1): J. Nahimana; Nizigiyimana, Ngandu, Nsabiyumva, Nduwarugira; Bigirimana, Duhayindavyi; Abdul Razak, Sabumukama, C. Amissi; Berahino.

GUINEE (4-2-3-1): Koné; Dyrestam, Seka, Falette, Sylla; Cissé, Diawara; Traoré, Bangoura, Kamano; Kaba.

Le match Burundi vs Guinée sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN MAX HD1 et MAX HD2.

