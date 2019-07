Regardez Algerie - Nigeria, ce dimanche 14 Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Après le match opposant le Sénégal et la Tunisie, le programme des demi-finales de la Coupe d'Afrique 2019 sera complété par un autre match plein de matière à réflexion.

À la veille de cette compétition, l'Algérie n'était pas considérée comme l'un des grands favoris de la victoire finale, mais elle donnait l'impression de pouvoir aspirer au moins à un placement équitable. Pendant le tournoi, en plus de confirmer qu’il avait une bonne individualité, il s’est révélé doté d’une excellente organisation tactique. Après avoir fermé le groupe C à la première place et marqué tous les points, battant le Kenya 2 à 0, le Sénégal 1 à 0 et la Tanzanie 3 à 0, ils ont entamé la phase éliminatoire avec une victoire de 3-0. Guinée. Puis, en quarts de finale, il surprend la Côte d'Ivoire: il prend rapidement la tête avec Sofiane Feghouli, il manque un penalty avec Bagdad Bounedjah, il est rattrapé par un but de Jonathan Kodjia au 1-1, c'est traîné en prolongation - ce qui n'était pas suffisant pour débloquer la situation - et a finalement pu se réjouir après l'épilogue des onze mètres.

Le Nigeria occupe la deuxième place de son groupe: ils ont pris un bon chemin dans le groupe B, grâce aux succès 1-0 contre le Burundi et la Guinée, mais se sont ensuite rendus 2-0 devant Madagascar, dans un match. durant lesquels il a montré d’énormes limites défensives, bien masquées lors des deux matches précédents. Des difficultés dans la phase de non-possession sont également apparues au deuxième tour et aux quarts de finale, mais elles se sont révélées globalement positives pour l'équipe nationale nigériane, qui a d'abord vaincu les champions en titre du Cameroun 3-2, puis de l'Afrique du Sud 2-1. De plus, à partir du milieu de terrain, le joueur Gernot Rohr peut avoir des éléments intéressants qui peuvent souvent faire la différence.

Les dernières nouvelles sur les formations

Relégué en Serie B, Empoli a montré de nombreux bons joueurs, notamment Ismaël Bennacer, un milieu de terrain algérien, qui a jusqu'ici disputé une excellente Coupe d'Afrique des Nations et est devenu un incontournable de son équipe nationale. . Contre le Nigeria, aux côtés de Bennacer, il y aura probablement Adlène Guédioura. Raïs M'Bolhi trouvera une marge au but, tandis que Youcef Atal, aux prises avec des problèmes physiques, sera probablement remplacé par un demi-arrière droit par Mehdi Zeffane, prêt à rejoindre Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Ramy Bensebaini en défense. Sofiane Feghouli n'est pas dans un état optimal: si elle ne réussissait pas, elle serait certainement remplacée par Andy Delort. Les deux autres joueurs chargés de jouer sur le trocart devraient être Riyad Mahrez et Youcef Belaïli. En attaque, enfin, Bagdad Bounedjah est favorisé par Islam Slimani.

Ola Aina est un bon joueur de côté et est actuellement le seul grand talent défensif du Nigeria, y compris les gardiens de but. Étonnamment, cependant, il est allé au banc contre l'Afrique du Sud: sa place a été remplacée par Jamilu Collins, qui pourrait à nouveau jouer sur la même ligne que Chidozie Awaziem, Kenneth Omeruo et William Troost-Ekong, devant Daniel Akpeyi. Dans les autres départements, le niveau augmente fortement. En milieu de terrain, même l’expérimenté John Obi Mikel semble destiné une nouvelle fois au banc des vainqueurs, au profit de Wilfred Ndidi et d’Oghenekaro Etebo. Entre le trocart et l'attaque, les options valides sont encore plus grandes. Il est probable que Gernot Rohr - ayant également l'intention de s'en remettre au 4-2-3-1, tout comme Djamel Belmadi, commissaire technique algérien - exclut Moses Simon et Samuel Kalu de la formation de départ, préférant se concentrer sur le trio formé par Samuel Chukwueze, Alex Iwobi et Ahmed Musa en faveur d'Odion Ighalo.

Le pronostic

Ce sera une comparaison intéressante de styles: l’Algérie est plus solide et n’a jusqu’à présent collecté qu’un seul réseau dans cette Coupe d’Afrique, alors que le Nigéria est plus habile à partir du trocart, mais risque de trouver moins d’espaces que d’habitude. La première mi-temps pourrait être particulièrement bloquée et se terminer sans buts. Il est possible que les temps reglementaires se terminent par un match nul.

Les formations probables d'Algérie - Nigeria

ALGERIE (4-2-3-1): M'Bolhi; Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guédioura, Bennacer; Mahrez, Delort, Belaï

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Omeruo, Troost-Ekong, Collins; Ndidi, Etebo; Chukwueze, Iwobi, Musa; Ighalo.

Le match Algérie - Nigeria sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD et MAX 2HD.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.

Découvrez nos applications mobiles:

Télécharger beIN SPORTS sur Android

Télécharger beIN CONNECT sur Android

Télécharger beIN SPORTS sur IOS

Télécharger beIN CONNECT sur IOS