L'Algérie n'est pas l'un des grands favoris de la victoire en Coupe d'Afrique 2019, mais ne mérite pas d'être sous-estimée. En phase de groupes, il a en revanche remporté trois victoires en autant de matches, sans toutefois concéder aucun but: il a battu le Kenya 2-0, le Sénégal 1-0 et la Tanzanie 3-0.

À présent, la première force du groupe C se prépare à défier la Guinée, qui figurait parmi les quatre tiers les mieux classés. L'équipe nationale entraînée par Paul Put - qui faisait partie du groupe B - n'a pas dépassé un match nul 2-2 contre Madagascar et a été battue 1-0 par le Nigéria: elle s'est finalement rachetée devant le Burundi. , qui a vaincu 2-0.

Les dernières nouvelles sur les formations

Empoli est relégué en Serie B, mais a montré beaucoup de bons joueurs de niveau. Parmi eux, Ismaël Bennacer, un milieu de terrain algérien sur le point de s’installer à Milan, a joué jusqu’à présent une excellente Coupe africaine et est devenu un incontournable de son équipe nationale. Contre la Guinée, aux côtés de Bennacer, il y aura probablement de la place pour Adlène Guédioura. Pour le reste, Djamel Belmadi - avec l'intention de se concentrer sur le 4-2-3-1 - devrait aligner Raïs M'Bolhi dans le but, Youcef Atal, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Ramy Bensebaini en défense, Riyad Mahrez - offensif talentueux du Manchester City - sur le trocart, avec Sofiane Feghouli et Youcef Belaïli. Ce dernier est cependant miné par Adam Ounas, un footballeur de Napoli, qui a marqué deux buts pour la Tanzanie. Yacine Brahimi, en revanche, n’est pas dans des conditions optimales. En attaque, enfin, Bagdad Bounedjah est favorisé par Islam Slimani.

Le 4-2-3-1 devrait également être le système de jeu de la Guinée, traitant des problèmes physiques de Naby Keita, un milieu de terrain fort de Liverpool. A côté d'Amadou Diawara, qui vient d'être racheté par Rome, Ibrahima Cissé sera probablement là. De plus, Paul Put devrait déployer Ibrahim Koné au but, Mikael Dyrestam, Ernest Seka, Simon Falette et Iassaga Sylla en défense, Ibrahima Traoré, Mohamed Yattara et François Kamano sur la ligne de milieu de terrain, Sory Kaba en tant que seul attaquant.



La pronostic

Les Algériens débutent comme favoris après avoir dominé la clôture du groupe avec un total de points, grâce également à l'importante victoire de mesure contre une formation de niveau comme celle du Sénégal de Manè et de Koulibaly. Un fait extrêmement intéressant est celui des buts nuls concédés jusqu'à présent qui témoignent de la grande application défensive des hommes de Belmadi. La Guinée a terminé troisième du groupe de Madagascar et du Nigeria avec 4 points grâce à la victoire 2-0 sur le Burundi. On ne peut pas dire jusqu'à présent que la Guinée ait convaincu plus que cela, mais, vu les faits, ne se soit pas défigurée contre un adversaire aussi important que le Nigéria et a clôturé ce round en grandissant en découvrant à Yattara, l'attaquant d'Auxerre, une agréable surprise .



Les formations probables de l'Algérie - Guinée

ALGERIE (4-2-3-1): M'Bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guédioura, Bennacer; Mahrez, Feghouli, Belaïli; Bounedjah.

GUINEE (4-2-3-1): Koné; Dyrestam, Seka, Falette, Sylla; Cissé, Diawara; Traoré, Yattara, Kamano; Kaba

Le match Algérie vs Guinée sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD et MAX 2HD.

