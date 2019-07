Regardez Afrique du Sud vs Maroc, ce lundi 1er Juillet, à 19H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Afrique du Sud - Maroc, en direct du stade Al Salam au Caire est l'un des deux matchs qui clôturent le groupe D de la Coupe d'Afrique 2019: la première phase se termine et oui part à la recherche de la qualification pour les huitièmes de finale du tournoi et de la meilleure position possible sur le tableau des éliminations directes. Le Maroc est toujours l’une des équipes nationales avec les plus grandes chances de remporter le titre, mais il n’a pas célébré ses célébrations depuis 43 ans et a connu entre-temps des périodes sombres, notamment en raison de l’échec de la qualification pour la Coupe du Monde pour quatre éditions consécutives. Un scénario similaire pour les Bafana, qui ont organisé la Coupe du monde en 2010 mais qui ont depuis connu une baisse importante. maintenant nous partons à la recherche de la rédemption mais ce ne sera pas facile de toute façon, car d’autres équipes nationales ont assumé le rôle de puissances du football africain et nous devons donc revenir sur la carte.

Le Pronostic

Le Maroc a bien commencé et se situe en tête du groupe D. Il est déjà certain de réussir la ronde après avoir remporté les deux défis 1-0 contre la Namibie et la Côte d'Ivoire. L'équipe de Hérve Renard, avec un pair, serait l'arithmétique en premier. Des signes encourageants sont arrivés de la défense: lors de deux matches, ils ont gardé leur feuille blanche.

Le Maroc est favori dans ce match



FORMATIONS PROBABLES D'AFRIQUE DU SUD MAROC

En Afrique du Sud, nous devrions voir Stuart Baxter déployer le 4-4-2: devant le gardien Ronwen Williams Mkhwanazi et Hlatshwayo agissant comme des centrales électriques, Mkhize et Hlanti devraient former des chaînes avec Maboe et Zwane, qui seront alignés quelques pas plus tard. . Au milieu du terrain, Furman et Mokotjo composeront le couple central qui devra faire l’interdiction avant tout; à Tau et Mothiba, la tâche au lieu de marquer des buts pour la qualification. Le Maroc d'Hervé Renard a un 4-3-3 dans lequel Dirar et Hakimi jouent à l'arrière avec Saiss et Benatia pour protéger le gardien Bono; Ait Bennasser est le réalisateur au milieu du peloton. Des deux côtés, Bourabia et Boussoufa devraient agir avec Ziyech et Nordin Amrabat alignés pour soutenir le premier point, toujours vivre ici le second tour entre Boutaib et En-Nesyri.

Afrique du Sud: Keet; Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi, Hlanti; Tau, Kekana, Zungu, Zwane; Mothiba, Vilakazi. CT: Baxter.

Maroc: Bounou; Dirar, Saiss, Benatia, Hakimi; Boussoufa, Ahmadi, Belhanda; Ziyech, En-Nesyri, Amrabat. CT: Renard.

Le match Afrique du Sud vs Maroc sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaîne: beIN MAX 1 HD.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.

Découvrez nos applications mobiles:

Télécharger beIN SPORTS sur Android

Télécharger beIN CONNECT sur Android

Télécharger beIN SPORTS sur IOS

Télécharger beIN CONNECT sur IOS