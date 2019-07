Ce Mardi, 2 juillet, quatre matches au programme de la CAN 2019: Bénin vs Cameroun (19h00) - Guinée-Bissau vs Ghana (19h00) - Mauritanie vs Tunisie (22h00) - Angola vs Mali (22h00)

Où et quand se joue-t-elle la Coupe d'Afrique des Nations 2019?

La Coupe d'Afrique, qui en est à sa 32e édition, se tiendra en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019, le jour de la finale prévue au stade international du Caire. Le pays de Momo Salah sera, pour la quatrième fois, l'organisateur de la manifestation (les deux derniers vainqueurs par pays hôte). Pour la première fois de l'histoire, le tournoi aura lieu en été et sera inauguré par les hôtes qui affronteront le Zimbabwe à 23 heures vendredi. Le détenteur du titre est le Cameroun qui, en 2017, a vaincu les Egyptiens en finale.

Pourquoi la CAN en Egypte?

Le premier lieu du tournoi était le Cameroun. Cependant, les retards continus dans la construction des stades et des infrastructures, combinés au climat de conflit interne dans lequel le pays se trouve, ont convaincu la CAF - la Confédération africaine de football - de retirer la concession pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L’organisation du tournoi a donc été confiée à l’Égypte, tandis que le Cameroun se chargera de la prochaine édition, celle de 2021.

Quel est le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations 2019?

La 32ème édition de la Coupe d'Afrique débutera comme à l'accoutumée avec la phase de groupes. Cela sera caractérisé par six groupes différents, avec quatre équipes chacune à l'intérieur. Les deux premiers de chaque groupe plus les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale. Le Var sera également présenté dès les huitièmes de finale: en cas d'égalité à la fin des 90 minutes, les équipes impliquées poursuivront le match lors des prolongations et, le cas échéant, lors des pénalités. La seule exception sera représentée par la finalina, ou le match pour les 3ème et 4ème places: en cas d'égalité dans les règlements, le match sera directement sanctionné par une pénalité.

Le programme de la CAN 2019

GROUPE A

Groupe A : Égypte - RD Congo - Ouganda - Zimbabwe Match Date et Horaire Chaîne Stade Égypte vs Zimbabwe 21 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire RD Congo vs Ouganda 22 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Le Caire Égypte vs RD Congo 26 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Ouganda vs Zimbabwe 26 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Ouganda vs Égypte 30 juin 2019 (22:00) beIN MAX 1 Le Caire Zimbabwe vs RD Congo 30 juin 2019 (22:00) beIN MAX 2 Le Caire

GROUPE B

Groupe B : Nigeria - Guinée - Madagascar - Burundi Match Date et Horaire Chaîne Stade Nigeria vs Burundi 22 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Alexandrie Guinée vs Madagascar 22 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Alexandrie Nigeria vs Guinée 26 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Alexandrie Madagascar vs Burundi 27 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Alexandrie Madagascar vs Nigeria 30 juin 2019 (19:00) beIN MAX 2 Alexandrie Burundi vs Guinée 30 juin 2019 (19:00) beIN MAX 1 Le Caire

GROUPE C

Groupe C : Sénégal - Algérie - Tanzanie - Kenya Match Date et Horaire Chaîne Stade Sénégal vs Tanzanie 23 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Algérie vs Kenya 23 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Sénégal vs Algérie 27 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Kenya vs Tanzanie 27 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Kenya vs Sénégal 1er juillet 2019 (22:00) beIN MAX 2 HD Le Caire Tanzanie vs Algérie 1er juillet 2019 (22:00) beIN MAX 1 HD Le Caire

GROUPE D

Groupe D : Maroc - Côte d'Ivoire - Afrique du Sud - Namibie Match Date et Horaire Chaîne Stade Maroc vs Namibie 23 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Le Caire Côte d'Ivoire vs Afrique du Sud 24 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Le Caire Maroc vs Côte d'Ivoire 28 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Afrique du Sud vs Namibie 28 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Le Caire Afrique du Sud vs Maroc 1er juillet 2019 (19:00) beIN MAX 1 HD Le Caire Namibie vs Côte d'Ivoire 1er juillet 2019 (19:00) beIN MAX 2 HD Le Caire

GROUPE E

Groupe E : Tunisie - Mali - Mauritanie - Angola Match Date et Horaire Chaîne Stade Tunisie vs Angola 24 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Suez Mali vs Mauritanie 24 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Suez Tunisie vs Mali 28 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Suez Mauritanie vs Angola 29 juin 2019 (17:30) beIN SPORTS 1 Suez Mauritanie vs Tunisie 2 juillet 2019 (22:00) beIN MAX 1HD Suez Angola vs Mali 2 juillet 2019 (23:00) beIN MAX 2HD

GROUPE F

Groupe F : Cameroun - Ghana - Bénin - Guinée-Bissau Match Date et Horaire Chaîne Stade Cameroun vs Guinée-Bissau 25 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Ismaila

Ghana vs Bénin 25 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Ismaila Cameroun vs Ghana

29 juin 2019 (20:00) beIN SPORTS 1 Ismaila Bénin vs Guinée-Bissau

29 juin 2019 (23:00) beIN SPORTS 1 Ismaila Bénin vs Cameroun 2 juillet 2019 (19:00) beIN MAX 1HD Ismaila Guinée-Bissau vs Ghana 2 juillet 2019 (19:00) beIN MAX 2HD Suez

8EMES DE FINALE

Huitièmes de finale Match Date Chaîne Stade 2e du Groupe A vs 2e du Groupe C 5 juillet 2019 Le Caire 1er du Groupe D vs 3e du Groupe B/E/F 5 juillet 2019 Le Caire 2e du Groupe B vs 2e du Groupe F 6 juillet 2019 Alexandrie 1er du Groupe A vs 3e du Groupe C/D/E 6 juillet 2019 Le Caire 1er du groupe B vs 3e du Groupe A/C/D 7 juillet 2019 Alexandrie 1er du groupe C vs 3e du Groupe A/B/F 7 juillet 2019 Le Caire 1er du groupe F vs 2e du Groupe E 8 juillet 2019 Ismaila 1er du groupe E vs 2e du Groupe D 8 juillet 2019 Suez

QUARTS DE FINALE

Quarts de finale Match Date Chaîne Stade 2e du Groupe A ou 2e du Groupe C vs 1er du Groupe D ou 3e du Groupe B/E/F (1) 10 juillet 2019 Le Caire 1er du groupe B ou 3e du Groupe A/C/D vs 1er du groupe F ou 2e du Groupe E (2) 11 juillet 2019 Le Caire 1er du groupe E ou 2e du Groupe D vs 1er du groupe C ou 3e du Groupe A/B/F (3) 11 juillet 2019 Suez 2e du Groupe B ou 2e du Groupe F vs 1er du Groupe A ou 3e du Groupe C/D/E (4) 10 juillet 2019 Le Caire

DEMI-FINALES

Demi-finales Match Date Chaîne Stade (1) vs (2) 14 juillet 2019 Le Caire (3) vs (4) 14 juillet 2019 Le Caire

TROISIÈME PLACE

Troisième place Match Date Chaîne Stade Perdant du Match (1) vs (2) et (3) vs (4) 17 juillet 2019 Le Caire

FINALE