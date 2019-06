Zimbabwe-Ouganda : à nos actes manqués !

Pas la plus belle affiche mais certainement l'un des plus beaux matchs depuis le début de la CAN : ce Zimbabwe-Ouganda nous a réservé plein de surprises et des énormes occasions manquées également (1-1)...

Vainqueur de la RD Congo (2-0) il y a quatre jours, l’Ouganda a obtenu un point précieux face au Zimbabwe (1-1), mercredi, lors de la 2e journée de la Coupe d’Afrique des nations.

Les Cranes, emmenés par Sébastien Desabre, ont ouvert le score par Emmanuel Okwi (12e), avant une égalisation signée Khama Billiat (40e). Avec 4 points, ils sont bien lancés pour disputer les 8e de finale, même s’ils affronteront l’Egypte lors de la dernière journée.

Les Zimbabwéens comptent un point avant de jouer la RD Congo.