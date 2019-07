Tunisie - Nigéria en direct et live streaming. Horaires et chaine TV

Regardez Tunisie - Nigéria, ce mercredi 17 Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Tunisie - Nigéria est la finale de la troisième place de la Coupe d'Afrique et se joue mercredi à 22h.

C'est le match que personne ne voudrait jouer, car il vient après une déception et met en jeu un objectif platonique. Dans le même temps, cependant, il représente la conclusion d’un long et important voyage. De plus, il est presque toujours une source de divertissement, puisqu'il oppose deux équipes qui ont maintenant la possibilité de jouer sans pression et d'éviter les tactiques exagérées. En bref, la finale de la troisième place de la Coupe d'Afrique mérite d'être analysée avec soin, à travers une relecture des progrès réalisés jusqu'à présent par les deux équipes nationales et une prévision de ce qui pourrait encore se passer.

Les formations probables de la Tunisie-Nigéria

TUNISIE (4-3-3): Ben Mustapha; Dräger, Bronn, Meriah, Haddadi; Ben Mohamed, Skhiri, Aouadhi; Badri, Khenissi, Sliti.

NIGERIA (4-2-3-1): Uzoho; Aina, Omeruo, Troost-Ekong, Collins; Ndidi, Etebo; Chukwueze, Osimhen, Onyekuru; Ighalo.