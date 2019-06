Salah et Hassan "Trezeguet", le duo de choc de l'équipe égyptienne

L'Egypte, favoris avec Salah et les fans à la maison

Salah est la star la plus attendue de la Coupe d'Afrique 2019. Nouveau vainqueur de la Champions League à Liverpool, avec beaucoup de buts inscrits en finale à Madrid contre Tottenham, Momo rêve de remporter le Ballon d'OR, 24 ans après le seul joueur africain à y avoir réussi, à savoir Weah en 1995. Côté Giallorossa, le regrette toujours.

Mahmoud Hassan dit "Trezeguet"

Il n'y a pas que Momo en Egypte. Hassan, surnommé Trezeguet, est sous les fares et objet de grandes attentes par ses fans. Né en 1994 et capable de jouer à la fois à l'extérieur et en tant que meneur de jeu, avec le maillot de Kasimpasa (club turc), il a inscrit 9 buts et fait 9 passes décisives la saison dernière. L'Egypte compte également sur lui pour remporter la Coupe d'Afrique devant ses supporters.