GP Autriche: La victoire de Verstappen validée

Au 69e tour, à deux boucles du but, le Néerlandais au volant de sa Red Bull avait pris le meilleur sur le Monégasque et sa Ferrari en les poussant vers l’extérieur du virage. Une manœuvre très limite qui aurait pu valoir au Batave une pénalité de cinq secondes, à l’instar de la sanction prononcée contre Sebastian Vettel au Canada trois semaines plus tôt.

Dans son communiqué annonçant la décision des commissaires de course, la FIA évoque un simple "incident de course" et estime qu’il n’y a pas de responsable quant au léger contact observé.