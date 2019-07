CAN 2019 : Pour le Maroc, interdiction de flancher !

Les Lions de l’Atlas sont face à leur destin. Et pour le moment, celui-ci est plein de promesses. Les hommes d’Hervé Renard, parmi les grands favoris de cette Coupe d’Afrique des Nations sur le sol égyptien, cochent jusqu’à présent toutes les cases d’un candidat au titre. Une défense solide (0 but encaissé), un collectif aguerri et des individualités (Ziyech, Benatia, Belhanda, Hakimi) au-dessus du lot. Il va sans dire que le Maroc n’est pas le seul à détenir ce cocktail digne d’un futur lauréat, on pense notamment à l’Algérie et l’Egypte, mais à l’heure d’aborder les huitièmes de finale, c’est forcément rassurant pour les Lions de l’Atlas.

Le Bénin déjà au maximum ?

Ce vendredi, c’est le Bénin qui va tenter de ralentir la belle dynamique marocaine. Une formation a priori à la portée des coéquipiers de Mbark Boussoufa. Les Ecureuils, qualifiés en tant que meilleurs troisièmes, ont enchaîné trois matchs nuls au premier tour (Ghana, Guinée-Bissau, Cameroun) et semblent être au maximum de leurs possibilités. Pour la première fois de son histoire, le Bénin est en effet sorti vivant de la phase de poules et c’est déjà un exploit sportif pour un pays qui n’a encore jamais remporté un seul match dans son histoire en Coupe d’Afrique des Nations ! Tout le contraire du Maroc qui vise une présence en finale le 19 juillet au Caire.

Attention à la sortie de piste

Pour atteindre ce graal, les Lions vont tout de même devoir hausser le ton. Après un premier tour sous forme d’échauffement, une montée en puissance est attendue de la part des supporters, mais surtout du sélectionneur français Hervé Renard, à l’état d’esprit mitigé après la victoire contre l’Afrique du Sud (1-0). « Le seul regret, c’est d’avoir commencé le match à la mi-temps. On a joué avec le feu. Je pense qu’on est rentré trop sûrs de nous et qu’on n’a pas respecté cette équipe. Il faudra s’en souvenir. » Un message sous forme d’avertissement à ses hommes de la part du technicien de 50 ans : le Maroc a de la marge sur certains de ses adversaires, mais cette confiance ne doit pas se transformer en nonchalance. 43 ans après son dernier sacre, le Maroc n’a que trop attendu un nouveau titre et l’erreur n’est plus permise. La désillusion d’une élimination ce soir serait à la hauteur des rêves de titre marocain. Géante.