CAN-2019: les 23 Marocains avec Ziyech et Hakimi

La Fédération marocaine de football (FRMF) a dévoilé mardi la liste des 23 joueurs marocains pour la CAN-2019 en Egypte (21 juin-19 juillet), avec Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) et Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) comme vedettes.

Peu de surprises dans la liste du sélectionneur français Hervé Renard, qui a retenu la plupart des joueurs ayant participé au Mondial-2018, hormis le milieu de terrain Amine Harit, en difficulté à Schalke 04.

Les 23 "Lions de l'Atlas" évoluent pour la plupart en Europe ou dans les championnats du Golfe, et seul le gardien de but Ahmed Reda Tagnaouti est issu d'un club marocain, en l'occurrence le Wydad Casablanca.

Le Maroc, qui n'a plus gagné la plus prestigieuse des compétitions africaines depuis 1976, a atterri dans le Groupe D, avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie.

Hervé Renard, lui, a remporté à deux reprises la CAN, d'abord avec une sélection totalement inattendue, la Zambie en 2013, puis avec la Côte d'Ivoire en 2015.



Les 23 Marocains:

Gardiens: Mounir El Kajoui (Malaga/ESP), Yassine Bounou (Gérone/ESP), Ahmad Reda Tagnaouti (WAC/MAR)

Défenseurs: Mehdi Benatia (Al Duhail/QAT), Romain Saiss (Wolverhampton/ENG), Manuel Da Costa (Al-Ittihad/KSA), Achraf Hakimi (Dortmund/GER), Abdelhamid Yunis (Reims/FRA), Noussair Mazraoui (Ajax/NED)

Milieux de terrain: M'barek Boussoufa (Al Shabab/KSA), Karim El Ahmadi (Al-Ittihad/KSA), Youssef Ait Bennasser (Saint-Etienne/FRA), Younès Belhanda (Galatasaray/TUR), Fayçal Fajr (Caen/FRA), Mehdi Bourabia (Sassuolo/ITA), Nordin Amrabat (Al Nassr/KSA)

Attaquants: Hakim Ziyech (Ajax/NED), Youssef En-Nesyri (Leganés/ESP), Soufiane Boufal (Celta Vigo/ESP), Nabil Dirar (Fenerbahçe/TUR), Abderrazzak Hamdallah (Al Nassr/KSA), Khalid Boutaib (Zamalek/EGY), Oussama Idrissi (Alkmaar/NED).