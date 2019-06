Déjà présents en Egypte à cinq jours du début de la Coupe d’Afrique des nations, le Sénégal et le Nigeria étaient opposés en match de préparation, dimanche, et les Lions de la Teranga se sont imposés 1-0, grâce à un but d’Idrissa Gueye (18e).

Les Rennais Ismaïla Sarr et Mbaye Niang étaient associés à Keita Baldé dans le secteur offensif d’Aliou Cissé.

Gernot Rohr, le coach des Super Eagles, a pu compter sur le prometteur ailier Samuel Chukwueze.