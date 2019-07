Algérie-Belmadi: "J'ai perdu tous mes cheveux !"

Djamel Belmadi disputera donc la finale de la CAN vendredi face au Sénégal, après la victoire des siens dans le temps additionnel dimanche en demi-finales face au Nigeria (2-1) sur un coup franc de Mahrez. "Que dire ? C'est difficile de trouver les mots. Merci aux joueurs, déjà, pour leur boulot. Ils sont comme ça depuis le début, dans la difficulté, après un match très éreintant face à la Côte d'Ivoire et dans des conditions climatiques vraiment difficiles." L'Algérie, jeudi, avait remporté son quart aux tirs au but (1-1 a.p., tab: 4-3). "On repart et on revient face au Nigeria, qui n'est pas n'importe qui, poursuit le sélectionneur sur beIN SPORTS. Ils sont très forts athlétiquement, avec beaucoup de vitesse. Alors, se qualifier encore avec un scénario comme ça, je tire un gros coup de chapeau à mes joueurs. Je n'avais pas beaucoup de cheveux, je les ai tous perdus (sourire) !"