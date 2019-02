Marcel Halstenberg a ouvert le score sur pénalty juste avant la pause (45+3) et l'arrière central Willi Orban a réussi un doublé aux 64e et 85e minutes.

Grâce à cette victoire, Leipzig compte provisoirement six points d'avance sur le cinquième Francfort, qui reçoit samedi (15h30) le leader Dortmund.

Les "Taureaux Rouges" étaient pourtant privés pour ce match de leur avant-centre international Timo Werner, mais ils ont dominé la partie d'un bout à l'autre (20 tirs au but contre 4 à Hanovre) et auraient pu marquer plus tôt avec un peu plus de réalisme ou de chance.

Hanovre, qui vient de remplacer son entraîneur, reste provisoirement à la 17e et avant-dernière place, mais se retrouvera lanterne rouge si l'actuel dernier Nuremberg marque au moins un point à domicile samedi (15h30) contre Brême.

Samedi, les trois leaders auront des déplacements difficiles: Dortmund à Francfort, le Bayern Munich à Leverkusen et Mönchengladbach à Schalke.