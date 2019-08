Le Bayern Munich, qui devrait accueillir dans les prochains jours le Barcelonais Philippe Coutinho, a été tenu en échec à domicile par le Hertha Berlin vendredi (2-2) en match d'ouverture de la Bundesliga, malgré un doublé de Robert Lewandowski.

Dodi Lukebakio et Marko Grujic ont marqué pour Berlin, qui menait 2-1 à la pause.

En manque d'inspiration et d'explosivité, le "Rekordmeister" a mal lancé sa quête d'un huitième titre consécutif, incapable de concrétiser sa domination dans le jeu, face à un adversaire opportuniste.

Au delà de ce résultat, c'est une autre information, tombée quelques minutes avant le coup d'envoi, qui pourrait donner un autre visage à la saison du Bayern. Le FC Barcelone et le Bayern ont affirmé avoir trouvé un "accord de principe" pour un prêt du Brésilien Coutinho pour une saison.

"Nous sommes d'accord avec le joueur et son conseiller", a affirmé le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic, "il manque encore quelques détails, la visite médicale et la signature, mais nous sommes heureux de pouvoir accueillir ce joueur".

Ce recrutement, après l'arrivée cette semaine d'Ivan Perisic (Inter Milan) devrait calmer l'impatience du coach Niko Kovac et certains joueurs, qui s'inquiétaient de la faiblesse de l'effectif à l'orée d'une saison où l'objectif est toujours de gagner la Ligue des champions.

"Nous avons besoin de joueurs pour renforcer et améliorer l'effectif", avait lancé mercredi Kovac. Robert Lewandowski et David Alaba n'avaient pas non plus hésité à réclamer publiquement des renforts: "La saison est longue et nous n'avons pas seulement besoin d'un effectif de haut niveau mais d'un effectif plus large", avait dit le défenseur autrichien.



Deux occasions, deux buts



Pour ce premier match du championnat, le champion du monde Benjamin Pavard avait été préféré à Jérôme Boateng en défense centrale, à côté de Niklas Süle, désormais patron des lignes arrières.

Les autres Français Kingsley Coman et Corentin Tolisso étaient également titulaires et, seul des quatre "mousquetaires" bleus, Lucas Hernandez était sur le banc de touche. L'ex-Madrilène est toujours en phase de reprise après son opération du genou en avril, mais s'entraîne désormais normalement avec l'équipe.

Deux occasions, deux coups de chance, deux buts! Le Hertha Berlin a fait preuve de l'efficacité maximum en première période pour créer la première surprise de cette Bundesliga, et plonger le Bayern dans le doute dès la première semaine de compétition.

Les Bavarois avaient pourtant pris le contrôle total du match, et l'ouverture du score par Lewandowski (24e) semblait devoir être le prélude à une victoire sans péril.

Mais sur la toute première attaque de son équipe, Lukebakio a adressé un tir d'une vingtaine de mètres... détourné involontairement par son coéquipier Vedad Ibisevic, hors de portée de Manuel Neuer (1-1, 36e).

Trois minutes plus tard, Pavard restait à demi groggy après un duel aérien et n'était pas en état d'attaquer Grujic qui filait au but devant lui, pour aller battre Neuer de près (2-1, 39e).

Il faudra un pénalty, accordé à retardement après intervention de la VAR, pour que Lewandowski réussisse son premier doublé de la saison et sauve le point du match nul.

"Nous n'avons pas mal joué", a estimé le buteur Polonais, "nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. Malheureusement nous n'avons pas concrétisé".

Conformément à la tradition en Bundesliga, ce match avancé de la première journée sur la pelouse du champion a été précédé d'une cérémonie d'ouverture présentant les écussons des 18 équipes de l'élite, au son de l'hymne national allemand.

Les autres matches seront disputés samedi et dimanche. Dortmund, principal concurrent du Bayern, accueille samedi Augsbourg (15h30).