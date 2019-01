Munich a fait respecter la logique. En battant Stuttgart 4-1 dimanche, le Bayern reste à 6 points du leader Dortmund après 19 journées, mais le score cache certaines faiblesses inquiétantes montrées par moment par les champions en titre.

Au classement, rien n'a changé pour le trio de tête: le Borussia (48 pts) conserve l'avantage qu'il avait à la fin des matches aller, grâce à sa démonstration samedi à domicile contre Hanovre, balayé 5-1. Avec 42 pts, le Bayern est seul deuxième, et Mönchengladbach, vainqueur 2-0 de Augsbourg, suit avec 39 pts.

Leipzig (31 pts), qui se déplace dimanche à 17h00 (GMT) à Düsseldorf, n'a besoin que d'un point pour reprendre à Francfort (31 pts) la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions.

Thiago (5e), Christian Gentner contre son camp (55e), Leon Goretzka (71e) et Robert Lewandowski (85e) ont marqué pour les Bavarois. Anastasios Donis a inscrit le but de Stuttgart (26e).

Pour ce match à domicile contre une équipe de Stuttgart à la dérive, 16e et relégable, et qui restait sur trois défaites consécutives, Niko Kovac n'avait pourtant pris aucun risque. L'équipe type du moment était sur le terrain.

Tout avait bien commencé pour Munich, avec un but dès la cinquième minute, et une emprise évidente sur le match dans le premier quart d'heure. Puis le Bayern a semblé retomber dans le complexe de supériorité qui lui avait coûté trois victoires en fin d'année: l'ogre de Bavière a peu à peu relâché la pression, et laissé Stuttgart revenir dans le match.



Sifflets du public



Kovac a dû croire qu'il revivait le cauchemar des matches aller lorsque Anastasio Donis a égalisé pour le VfB à la 33e minute: après avoir gagné son duel contre Thiago, et pas vraiment pressé par Süle, il a placé un magistral tir enveloppé du droit, qui est allé ricocher à l'intérieur du poteau de Neuer.

"Nous sommes bien entrés dans le match, et ensuite nous avons baissé de pied", a admis le milieu de terrain Leon Goretzka. "Si nous avions converti nos occasions dans les 25 premières minutes, on n'aurait pas cette discussion (sur le passage à vide du Bayern). Ca nous donne à réfléchir, mais en deuxième période nous avons eu la bonne réaction, c'est un progrès par rapport aux matches aller".

Les stars du Bayern ont regagné les vestiaires sous les sifflets de leur public.

C'est Gnabry, entré à la pause, qui a amené le deuxième but du Bayern, d'un tir détourné dans ses filets contre son camp par Christian Gentner (55e). Mais Stuttgart n'a rien lâché, et Neuer a même été sauvé par son poteau à la 64e minute. Sur le contre, Lewandowski a obtenu un pénalty, qu'il a tiré lui-même... sur le poteau. Le Bayern tremblait, contre l'une des plus faibles équipes de Bundesliga.

Les Bavarois ont attendu les 20 dernières minutes pour sonner la révolte, et finalement déstabiliser leurs malheureux visiteurs. Goretzka de la tête sur corner, et Lewandowski en toute fin de match ont mis leur équipe à l'abri.

Kovac en a profité pour donner ses cinq premières minutes de jeu à Alphonso Davies, la jeune pépite canadienne de 18 ans dont le Bayern attend monts et merveilles dans les années à venir.