Transfert: Le Belge Thorgan Hazard s'engage avec Dortmund

Le Borussia Dortmund a confirmé mercredi le recrutement pour cinq ans du Belge Thorgan Hazard (Mönchengladbach), frère d'Eden, pour un montant évalué par la presse à 25,5 millions d'euros.

Le milieu de terrain de 26 ans avait déjà publiquement annoncé fin avril qu'il était tombé d'accord avec le club vice-champion d'Allemagne, et le transfert était depuis l'objet de pourparlers entre les deux clubs.

"Nous sommes très heureux que Thorgan soit venu nous rejoindre par conviction, c'est un joueur expérimenté en Bundesliga et un international belge qui va nous aider par son tempo et ses qualités devant le but", a déclaré le directeur sportif du Borussia Michael Zorc.

"C'était exactement le bon moment pour faire le prochain pas dans ma carrière", a dit Hazard de son côté, "je suis fier de pouvoir jouer pour le Borussia Dortmund, c'est une grande équipe avec des fans incroyables".

Dortmund, qui veut se donner les moyens de remporter le titre de champion la saison prochaine, a déjà recruté le défenseur international Niko Schulz (Hoffenheim). L'arrivée de Julian Brandt, milieu offensif international, pourrait également être annoncée dans les prochains jours, selon des médias allemands.