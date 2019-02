Tolisso reprend l'entraînement avec ballon

Corentin Tolisso, victime en septembre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, a repris mercredi l'entraînement balle au pied, a indiqué le club allemand.

Sur son compte Twitter, le Bayern a posté des photos du milieu de 24 ans, tout sourire, avec la mention "premier entraînement avec ballon = bonne humeur" ainsi qu'une courte vidéo où il multiplie les exercices balle au pied.

Le site du club allemand précise que "Corentin Tolisso continue sa rééducation après une blessure à un genou".

"On a tablé sur une absence de six ou sept mois. Il s'est blessé en septembre donc ne comptez pas sur un retour avant au moins le mois de mars", a prévenu début janvier son entraîneur Niko Kovac.

A moins qu'il ne se remette sur pied plus vite que prévu, le milieu aux 15 sélections pourrait donc manquer les matches de l'équipe de France en Moldavie et contre l'Islande, les 22 et 25 mars en phase qualificative pour l'Euro-2020.