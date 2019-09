Qui arrêtera le Bayern Munich, qui a repris seul samedi la tête de la Bundesliga? Leipzig s'est effondré à domicile contre Schalke (3-1) et Dortmund n'y arrive décidément pas, avec un deuxième nul consécutif, contre Brême cette fois (2-2).

Les Bavarois, vainqueurs à Paderborn (3-2), sont en tête avec 14 points, mais quatre équipes suivent à 13 points (Leipzig, Schalke, Mönchengladbach et Leverkusen).



Lewandowski et le Bayern impitoyables

Les champions en titre, sans briller, sont allés logiquement l'emporter (3-2) sur le terrain de la lanterne rouge, le promu Paderborn. Gnabry et Coutinho ont marqué les deux premiers buts, et Robert Lewandowski a marqué le troisième, établissant un nouveau record en Bundesliga, avec 10 buts pour les six premières journées.

Pour autant, le Bayern ne s'est pas totalement rassuré avant son déplacement à Tottenham mardi en Ligue des champions. Face à un adversaire présumé très faible, le "Rekordmeister" a tremblé jusqu'au bout.

"Je ne suis pas content de la performance", a admis l'entraîneur Niko Kovac, "nous avons eu les occasions pour tuer le match en première période, nous ne l'avons pas fait".

"Il nous a manqué cette domination sur 90 minutes, que nous voulons avoir", a renchéri Joshua Kimmich, "nous nous sommes nous mêmes compliqué la vie".



Dortmund au ralenti

Candidat auto-proclamé au titre de champion d'Allemagne, après un septennat de domination du Bayern, le Borussia Dortmund n'est clairement pas à la hauteur de ses ambitions en ce début de saison: six matches, et déjà une défaite (chez le promu Union Berlin) et deux nuls, contre des équipes présumées à sa portée.

Résultat: une anonyme 7e place et, surtout, trois points de retard sur le Bayern Munich.

Contre Brême, Dortmund est retombé dans les travers qui lui ont coûté cher lors de ses dernières sorties: la difficulté à concrétiser sa domination, par manque d'efficacité (ce fut le cas contre Barcelone en Ligue des champions 0-0), et l'incapacité à conserver un score, par manque de rigueur défensive.

"Nous devons être beaucoup plus conséquents en attaque comme en défense", a réclamé le gardien Roman Bürki après le match, où Dortmund a laissé filer la victoire après avoir mené, pour la deuxième semaine consécutive. "Nous jouons un beau football, nous nous créons des occasions, mais il nous manque le +killer instinct+". Cet "instinct du tueur", qu'il faudra retrouver mercredi à Prague en Ligue des champions contre le Slavia.



Leipzig craque

Après un début de saison tonitruant, qui lui avait permis de prendre la tête de la Bundesliga, le RB Leipzig s'est effondré à domicile contre Schalke, encaissant trois buts avant de sauver l'honneur par Emil Forsberg à la 83e minute.

Les hommes de Julian Nagelsmann ont tiré deux fois sur le cadre (Sabitzer 15e, Halstenberg 68e), et ont manqué des occasions énormes en première période.

Schalke a été plus réaliste. Salif Sané de la tête sur corner (29e), Amine Harit (43e sur pénalty) et Rabbi Matondo (58e en contre) ont donné à Schalke une victoire large et plutôt méritée.

"En première période, nous avons été meilleurs que l'adversaire dans de nombreuses situations et au dernier moment nous avons toujours pris les mauvaises décisions", a blâmé l'entraîneur Julian Nagelsmann, dont le prochain rendez-vous est la réception de Lyon mercredi en Ligue des champions.