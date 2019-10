Le club rhénan, 5e du championnat la saison dernière, devance avec 16 points un quintette d'équipes à 14 points, le Bayern Munich, Leipzig, Fribourg, Schalke et Leverkusen, dans l'ordre du classement à la différence de buts.

Le Borussia Mönchengladbach a étouffé les Bavarois d'Augsbourg en marquant trois fois dans les 13 premières minutes. Patrick Hermann a réussi un doublé et le Français Alassane Pléa a délivré deux passes décisives et marqué lui-même le quatrième but (39e).