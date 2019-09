Leipzig craque, Munich claque

Leipzig a bien mal préparé la réception de Lyon mercredi en Ligue des champions: en s'effondrant 3-1 à domicile samedi contre Schalke, le RB cède la place de leader de Bundesliga au Bayern Munich, après six journées de championnat.

Les Bavarois, vainqueurs à Paderborn (3-2), sont en tête avec 14 points, devant quatre équipes à 13 points (Leipzig, Schalke, Mönchengladbach et Leverkusen).

Dortmund, qui reçoit Brême à 18h30, reviendra également à 13 pts en cas de victoire.



Lewandowski historique



Le déplacement chez le promu Paderborn, lanterne rouge avec un seul point, devait être une promenade de santé pour les champions en titre, avant leur déplacement à Tottenham mardi en Ligue des champions.

De fait, le Bayern menait tranquillement 2-0 à la 55e minute: Coutinho avait servi Gnabry pour la premier but (15e) et Gnabry lui avait rendu la politesse pour le deuxième (55e).

Mais Paderborn, dans son petit stade de 15.000 places, n'a rien lâché et est revenu à 2-1. Puis à 3-2 après un but de Lewandowski (79e), laissant les stars bavaroises trembler dans les dernières minutes.

"Après le 2-0, nous n'avons pas su tuer le match", a admis Serge Gnabry. "Il nous a manqué la détermination dans le dernier tir. Mais Tottenham sera un match très différent, il va falloir nous remobiliser après ce match qui nous a coûté nerveusement".

Lewandowski, le buteur polonais du Bayern qui marche sur l'eau en ce début de saison, a établi un nouveau record en Bundesliga, avec 10 buts pour les six premières journées.



'Taureaux Rouges' dégonflés



Dans cette après-midi étrange, où les cinq équipes qui jouaient à domicile ont perdu, Leipzig s'est laissé surprendre par Schalke, qui menait 3-0 jusqu'à ce qu'Emil Forsberg sauve l'honneur à la 83e minute.

Le RB avait pourtant réussi un début de saison tonitruant en championnat et en Ligue des champions (victoire 2-1 à Lisbonne contre le Benfica).

Mais la chance a tourné samedi: les hommes de Julian Nagelsmann ont tiré deux fois sur le cadre (Sabitzer 15e, Halstenberg 68e), et ont manqué des occasions énormes en première période.

Schalke a été plus réaliste. Salif Sané de la tête sur corner (29e), Amine Harit (43e sur pénalty) et Rabbi Matondo (58e en contre) ont donné à Schalke une victoire large et plutôt méritée.



'Gladbach' dans le top 4



Mönchengladbach, vainqueur 3-0 à Hoffenheim, s'est provisoirement invité dans le carré de tête grâce à un match énorme de ses deux attaquants français Alassane Pléa et Marcus Thuram.

Le fils du champion du monde 1998 Lilian Thuram, après son doublé la semaine dernière (2-1 contre Düsseldorf), a inscrit son troisième but de la saison (65e), peu après avoir délivré la passe décisive à Pléa pour l'ouverture du score (43e).

Pléa a ensuite été le dernier passeur pour Florian Neuhaus, qui a corsé l'addition en fin de match (3-0, 83e).