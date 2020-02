Impérial, le Bayern reprend la tête de la Bundesliga

Actuellement intouchable, le Bayern a repris samedi la tête de la Bundesliga, profitant du nul de Leipzig à domicile contre Mönchengladbach (2-2), mais la sensation de cette 20e journée est de nouveau venue de Dortmund, où Haaland a encore réussi un doublé.

Au classement, le "Rekordmeister" mène avec 42 points, soit une longueur d'avance sur Leipzig, qui se rendra à Munich dimanche prochain. Dortmund, vainqueur 5-0 de l'Union Berlin, est troisième à trois points, à égalité avec le quatrième Mönchengladbach.

Le Bayern impitoyable

Le Bayern s'est imposé 3-1 à Mayence après avoir mis KO son adversaire en moins d'une demie-heure, par Robert Lewandowski (8e), Thomas Müller (14e) et Thiago Alcantara (26e).

Dimanche prochain, le sommet Bayern-Leipzig peut permettre aux Bavarois de creuser un écart en tête, et leur forme en ce début d'année parle en leur faveur.

"Nos six victoires consécutives nous donnent beaucoup de confiance", a admis le défenseur David Alaba: "Si nous continuons à jouer comme ça, nous serons très difficile à arrêter. Je pense que nous sommes favoris contre Leipzig, nous voudrons là aussi imposer notre jeu".

Il s'agit de la 11e victoire du Bayern en 13 matches depuis l'arrivée sur le banc de Hansi Flick, qui a succédé à Niko Kovac limogé en novembre.

Lewandowski se détache légèrement au classement des buteurs, avec 22 réalisations en 20 matches, contre 20 à Timo Werner, qui n'a pas marqué contre Mönchengladbach.

M'Gladbach surclasse Leipzig

Le choc de la journée entre Leipzig et Mönchengladbach, l'équipe surprise de la première partie de saison, a d'abord tourné à la leçon de football... pour Leipzig.

Julian Nagelsmann avait mis en garde la semaine dernière: "Nous ne sommes pas une top-team, nous ne sommes pas au niveau du Bayern ou de Dortmund".

Mönchengladbach lui a prouvé pendant 45 minutes qu'il avait raison. Les coéquipiers de Marcus Thuram et Alassane Pléa ont étouffé le RB: supérieurs tactiquement, plus forts dans les duels, ils ont totalement empêché Leipzig de déployer son jeu. Alassane Pléa (24e) et Jonas Hofmann (34e) ont donné un avantage mérité aux Rhénans.

A la pause, Nagelsmann a opéré deux changements et une modification tactique, et Patrik Schick, à peine entré en jeu, a ramené Leipzig à 2-1 (50e). Puis Leipzig a bénéficié de l'exclusion très sévère à l'heure de jeu de Pléa, qui a vu jaune pour une faute puis rouge juste après pour avoir fait un geste d'humeur envers l'arbitre.

A 11 contre 10, les Saxons ont pressé le but de M'Gladbach jusqu'à ce que Christophe Nkunku, l'ancien du Paris SG, n'arrache le nul à la 89e minute.

Haaland met le feu

En débauchant l'avant-centre norvégien de 19 ans du RB Salzbourg début janvier, le Borussia a décroché le gros lot: en trois matches, le jeune prodige vient de marquer sept fois, un triplé et deux doublés, le dernier samedi lors de la démonstration face à l'Union Berlin 5-0.

Contre les promus, le phénomène qui enflamme la Bundesliga a marqué aux 18e et 76e minutes. Le score était acquis lorsqu'il a laissé sa place à la 77e minute, sous les ovations du Signal Iduna Park.

"Je ne suis pas encore physiquement à 100% et je dois encore travailler, mais je suis content de mon football", a-t-il dit au micro de Sky après le match.

Depuis l'arrivée de Haaland, Dortmund a marqué cinq buts par match (5-3, 5-1, 5-0) et semble avoir totalement oublié ses errements de l'automne.

Les dirigeants du club, qui affichent leur intention de jouer le titre de champion, monopolisé par le Bayern depuis 2013, ont investi très gros dans ce mercato hivernal: outre Haaland, venu pour 20 millions d'euros, ils ont recruté jeudi l'international allemand Emre Can (Juventus), d'abord en prêt mais avec un engagement d'achat pour une somme de 25 millions d'euros.