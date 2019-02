Dortmund sans Reus samedi en Bundesliga

Reus, deuxième meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, s'est blessé mardi en coupe d'Allemagne et souffre d'un problème musculaire à la cuisse. Sa présence mercredi en 8e de finale aller de Ligue des champions à Londres contre Tottenham est encore incertaine.

"Nous en déciderons en début de semaine prochaine", a déclaré vendredi le directeur sportif du club Michael Zorc, qui a remplacé Favre à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de Bundesliga.

"Lucien était déjà malade ces derniers jours et pouvait à peine parler", a expliqué Zorc, "et maintenant il est totalement sur le flanc. Nous déciderons juste avant le match s'il peut tenir sa place sur le banc. Sinon, il sera en communication avec ses adjoints (Manfred Stefes et Edin Terzic ndlr), qui géreront l'équipe".

Le Borussia compte sept points d'avance sur le Bayern Munich en tête du championnat, mais reste sur deux matches sans victoire: un nul 1-1 à Francfort en Bundesliga samedi dernier, et une élimination (3-3, 4 tab à 2) à domicile en coupe d'Allemagne contre Brême.