Bundesliga: Hoffenheim confirme contre Schalke 04

En pleine déconfiture depuis le début de saison, Hoffenheim avait signé un gros coup début octobre en s'imposant sur la pelouse du Bayern Munich (1-2), et a confirmé ce dimanche soir son regain de forme, au détriment de Schalke 04 (2-0), à l'occasion du match de clôture de la 8e journée de Bundesliga.

Andrej Kramaric (72e) et Ilhas Bebou (85e) ont fait capitaliser le TSG, qui frappe désormais à la porte du top 10 du championnat. Pour Benjamin Stambouli et consorts en revanche, toujours bien placés dans la course à l'Europe, c'est un petit coup d'arrêt après cinq rencontres de rang sans mordre la poussière.