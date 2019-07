Bayern Munich: le président Uli Hoeness prépare son départ (Bild)

Par AFP July 24, 2019 11:19 Le président et figure tutélaire du Bayern Munich Uli Hoeness se prépare à passer la main et à confier l'équipe la plus titrée d'Allemagne à un ancien patron d'Adidas, affirme le journal Bild mercredi.