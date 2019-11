Allemagne: Schalke 04 au sommet de la Bundesliga

Avec 25 points, comme Gladbach, Schalke n'est devancé qu'à la différence de buts (+8 contre +11 aux leaders), mais il exclut provisoirement du podium le Bayern Munich, le multiple tenant du titre étant devancé par le RB Leizig pour la 3e place, également à la différence de buts.

Vendredi, Schalke a ouvert la marque par Benito Raman, bien servi par Ozan Kabak (23e). Mais la joie des supporters des futurs coleaders n'a duré que 13 minutes, puisque Marcus Ingvartsen a égalisé sur penalty pour la révélation de ce début de saison.

Mais, poussés par près de 62.000 spectateurs, les joueurs de la Ruhr sont parvenus à marquer le deuxième but, synonyme de 7e victoire de la saison et d'une place de coleader. Idéalement lancé par Amine Harit, le meilleur buteur du club (6 buts), Suat Serdar a fait lever le stade Veltis Arena comme un seul homme (86e) grâce à son 5e but en Bundesliga.

Samedi, Dortmund, corrigé à Barcelone en Ligue des champions, tentera de repartir de l'avant à Berlin, face au Hertha: l'avenir de son entraîneur Lucien Favez est en balance, et une nouvelle défaite sonnera probablement le glas du technicien suisse.

Enfin, le RB Leipzig rendra visite à la lanterne rouge Paderborn qui ne s'est imposé qu'une seule fois devant son public en 12 rencontres, mais a manqué de créer l'exploit récemment à Dortmund.