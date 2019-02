Allemagne: Munich revient provisoirement à hauteur de Dortmund

Le Borussia, toujours premier à la différence de buts (+31 contre +25 pour Munich), reçoit dimanche Leverkusen (18h00) et peut reprendre seul le commandement en marquant au moins un point.

Quatre jours après son nul 0-0 à Liverpool, unanimement interprété en Allemagne comme une remarquable performance tactique, le Bayern s'est imposé sans panache mais avec la régularité qui est désormais la sienne, par la plus petite marge.

"Evidemment on attend toujours de nous des matches spectaculaires, mais aujourd'hui, après le difficile déplacement à Liverpool, il nous fallait montrer de la volonté et du caractère", s'est félicité l'entraîneur Niko Kovac.

A la 62e minute, Javi Martinez a repris victorieusement de la tête un corner tiré par James. Trois points laborieusement acquis, mais qui remettent définitivement les Bavarois en position de force pour aller chercher un septième titre de champion consécutif.

Ce retour du Bayern au contact de Dortmund, deux mois après avoir compté neuf points de retard, illustre des propos tenus cette semaine par Felix Magath, ex-international et champion d'Allemagne comme entraîneur avec le Bayern (2005 et 2006), qui a suscité moultes commentaires en déclarant que le Borussia n'était "pas mûr pour le titre".

"Il manque dans l'effectif de Lucien Favre la qualité que l'on trouve au Bayern", a-t-il lâché, "je dis que le Bayern va être champion. Ils vont gagner même leurs mauvais matches".



Coman de nouveau blessé



C'est exactement ce que le "Rekordmeister" a fait samedi contre Berlin. Comme à son habitude, le Bayern s'est emparé du ballon dès le coup d'envoi (59% de possession), mais face à un Hertha solide sur ses bases, les Bavarois n'ont pas réussi à mettre le rythme, la percussion et la créativité qui auraient pu déstabiliser leurs visiteurs.

Et sur des contres, le Hertha s'est montré très dangereux, obligeant Boateng (28e) puis Kimmich (56e) à intervenir in extremis devant leur ligne de but, alors que leur gardien Neuer était battu.

A l'heure de jeu, le coach Niko Kovac a voulu donner une impulsion en remplaçant Franck Ribéry par Kingsley Coman, laissé au repos après le match d'Anfield Road. Mais le jeune international français n'est même pas resté dix minutes sur la pelouse. Souffrant apparemment d'une cuisse, sans aucun contact avec un adversaire, il est ressorti à la 67e minute pour regagner les vestiaires.

"Il a ressenti quelque chose au muscle", a déclaré Kovac juste après le match, "je ne sais pas encore de quoi il s'agit, il faut attendre, mais nous partons du principe qu'il n'y a rien de grave".

La semaine dernière, Coman était déjà sorti en fin de match en championnat après s'être foulé une cheville, finalement sans gravité.

Samedi également, le troisième Mönchenglabach a subi une deuxième lourde défaite 3-0 consécutive à domicile, contre le 5e Wolfsburg, après s'être incliné sur le même score le 10 février contre Berlin. L'"autre" Borussia est désormais à neuf points des deux leaders et peut être dépassé par Leipzig, qui reçoit Hoffenheim lundi soir.