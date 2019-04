Allemagne: Leverkusen peut continuer à rêver de Ligue des champions

Le Bayer Leverkusen peut continuer à rêver d'une qualification en Ligue des champions après son large succès (4-1) à Augsbourg vendredi en ouverture de la 31e journée de Bundesliga.

La lutte pour la 4e et dernière place qualificative en C1 est serrée entre Francfort (actuellement 4e avec 53 points), Mönchengladbach (5e, 51 pts) et Leverkusen (6e, 51 pts également).

Les joueurs de Peter Bosz passeront un test crucial la semaine prochaine face à l'Eintracht Francfort, un adversaire direct.

"Plus que trois matches et on verra bien où on termine. Concentrons-nous déjà sur Francfort", a déclaré Bosz au micro d'Eurosport après le succès à Augsbourg, qui est de son côté bloqué dans le ventre mou du classement (14e) .

Leverkusen a eu deux buts refusés après intervention de la VAR mais cela n'a pas empêché le Bayer d'en inscrire quatre autres pour enregistrer sa troisième victoire consécutive. La paire composée de Kai Havertz et Kevin Volland a encore été très efficace, avec un but chacun: ils comptent tous deux 14 réalisations en Bundesliga cette saison