Allemagne: Le Bayern écrase Schalke et revient à un point de Leipzig

En mode rouleau compresseur depuis l'arrivée sur le banc de Hansi Flick, le Bayern Munich a laminé Schalke 5-0 samedi et s'est rapproché à un point du leader de la Bundesliga Leipzig, battu 2-0 à Francfort.

Après 19 journées, le RB compte toujours 40 points, mais le Bayern est désormais à 39 unités et Mönchengladbach, vainqueur de Mayence à domicile 3-1 grâce à un doublé d'Alassane Pléa, en compte 38.

Dortmund, qui a puni Cologne 5-1 vendredi soir, complète avec 36 pts le top 4 des équipes en position de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Robert Lewandowski a ouvert le score pour le Bayern (1-0, 6e) et passe seul en tête du classement des buteurs, avec 21 buts en 19 matches. Son but a permis aux Bavarois de prendre d'entrée le contrôle du match, qu'ils ont ensuite dominé de la tête et des épaules.

"Dès le début on a essayé d'empêcher Schalke de respirer", a raconté Thomas Müller, "nous savions que Leipzig avait perdu, et ça nous a rendu encore un petit peu plus accrocheurs, ça donne un petit plus..."

Depuis le remplacement de Niko Kovac par Hansi Flick en novembre, le "Rekordmeister" semble en tous cas avoir retrouvé son football et son état d'esprit conquérant.



- "Pas au niveau du Bayern..." -

Au total, les Bavarois ont marqué contre Schalke quatre fois en première période, mais deux buts ont été refusés pour hors-jeu, dont un de Thomas Müller qui a probablement dû se mesurer en millimètres! Le chouchou de l'Allianz Arena s'est toutefois rattrapé juste avant la pause en doublant la mise (2-0, 45e+2).

Leon Goretzka a poursuivi le festival d'une reprise de volée acrobatique (3-0, 50e), avant que Lewandowski n'offre le quatrième but à Thiago Alcantara (58e). Serge Gnabry, rentré pour les 20 dernières minutes, a ajouté le cinquième en toute fin de partie (89e).

Face à une équipe de Schalke qui occupe la 5e place, et n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce match, le "Rekordmeister" a une nouvelle fois fait la preuve qu'il n'a pas de concurrence en Allemagne dès lors qu'il joue à son meilleur niveau. Ce dont témoignent ses sept titres de champion consécutifs, série en cours...

Julian Nagelsmann, le jeune coach star du leader Leipzig, a d'ailleurs admis après sa défaite à Francfort que son équipe n'était "pas au niveau du Bayern ou de Dortmund".

"Mais nous ne sommes pas encore à 100% de notre potentiel, a-t-il ajouté, nous sommes à 80%".



- "Haaland: 5 buts en une heure!" -

Les "Taureaux Rouges" n'avaient plus perdu en championnat depuis le 26 octobre et la 9e journée (2-1 à Fribourg). Il leur reste un match, difficile, la semaine prochaine à domicile contre Mönchengladbach pour retrouver la confiance avant le déplacement à Munich le 9 février. Un sommet qui pourrait aussi constituer un tournant de cette Bundesliga.

Pour tenter de tenir la dragée haute à Munich, et bien figurer en Ligue des champions (huitième de finale à Tottenham le 19 février), le RB a acquis cette semaine l'attaquant champion d'Europe Espoirs espagnol Dani Olmo (Dinamo Zagreb), pour 20 millions d'euros. Les dirigeants n'ont pas caché qu'ils pourraient encore renforcer l'équipe avant la fin du mercato d'hiver le 31 janvier.

Vendredi soir, le Borussia Dortmund et son nouveau prodige de 19 ans Erling Haaland avaient surclassé Cologne 5-1. Arrivé à l'intersaison du RB Salzbourg après avoir marqué 8 buts en phase de poule de Ligue des champions, le jeune avant-centre norvégien a réussi un doublé en 25 minutes de présence sur le terrain. Après son triplé de la semaine dernière, il en est donc à 5 buts en moins d'une heure de jeu en Bundesliga.