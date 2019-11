Allemagne: Jürgen Klinsmann nouvel entraîneur du Hertha Berlin

L'ancien attaquant international, âgé de 55 ans, entraînera jusqu'à la fin de la saison le club de la capitale, qui traverse une crise en occupant actuellement la 15e place du classement de la première division allemande.

Membre depuis quelques semaines du conseil de surveillance du club berlinois, Klinsmann succède au Croate Ante Covic, démis de ses fonctions après une défaite dimanche à Augsbourg (4-0), la quatrième de suite en Bundesliga.

"Beaucoup disent que le Hertha Berlin est un géant endormi qui n'arrive pas vraiment à se bouger", a déclaré le champion du monde 1990 lors de sa conférence de présentation mercredi après-midi, ajoutant vouloir changer cette situation.

"On veut grimper le plus rapidement possible en haut du classement. Et quand nous serons de nouveau en milieu de classement, alors nous lorgnerons vers le haut du classement", a-t-il affirmé.

Dix ans après sa dernière expérience en Bundesliga, à la tête du Bayern Munich, Klinsmann étrennera samedi à domicile ses nouvelles fonctions d'entraîneur face au Borussia Dortmund, actuel 6e.

Il aura pour assistant un ancien entraîneur du Werder Brême, Alexander Nouri, alors que l'ancien portier international Andreas Köpke, jusqu'ici entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, s'occupera jusqu'à la fin de la saison de ceux du Hertha.

Klinsmann a notamment joué au VfB Stuttgart, à l'Inter Milan, à l'AS Monaco, au Bayern Munich, avant de terminer en 1998 sa carrière à Tottenham.

Sélectionné à 108 reprises au sein de la Mannschaft pour laquelle il a inscrit 47 buts, il a gagné la Coupe du monde en 1990, puis l'Euro en 1996.

Il a été sélectionneur de l'Allemagne entre 2004 et 2006, atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2006 organisée à domicile. Klinsmann a également brièvement entraîné le Bayern Munich en 2008-2009, avant de prendre les rênes, de 2011 à 2016, de la sélection américaine avec laquelle il a atteint les 8e de finale du Mondial-2014.

La question est désormais de savoir si l'Allemand sera capable de faire un retour victorieux en Bundesliga, dix ans après avoir été limogé du Bayern où il n'a pas laissé un souvenir impérissable.

Après seulement neuf mois et 43 matches, il avait été limogé en avril 2009 par le club bavarois qui avait vécu une année sans aucun titre, sur la scène nationale comme internationale.